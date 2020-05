YouTuber víctima de robo por una usuaria de Tik Tok

La youtuber Superholly (@hollyradio en Twitter) denunció que una usuaria en Tik Tok está utilizando clips de sus vídeos enseñando inglés para ganar seguidores.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Holly reprochó de manera irónica como la usuaria incluso cuando le preguntan cómo encuentran su canal de Youtube responde simplemente “Holly, creo…”.

O sea, se toma el tiempo de bajar mis videos, cortarlos y subir los clips a TikTok, pero cuando le preguntan cómo me pueden encontrar en YouTube, les dice “Holly... creo”. Qué poca con esta gente. (Gracias a la que me mandó screenshots) pic.twitter.com/73CPq0uIWr

También agradeció a la seguidora que le mandó los screenshots, en los que se ve que Holly no es la única afectada, pues otro creador de contenidos del mismo tipo, también ha sufrido el robo de esta usuaria, identificada como @lgalindoaslegendariogem.

Ante la denuncia, algunos seguidores aconsejaron a la creadora de contenidos reportar los vídeos, sin embargo, ella recordó que aún no tiene Tik Tok. Además, aclaró:

No me molesta nada que lo hagan con mi meme y que le anexen algo chistoso al final en tono de burla o lo que sea, pero ya robarse partes de mis clases sin siquiera dar crédito es otro nivel.

Una de las seguidoras, identificada como Yoali Mendoza, informó que la usuaria en Tik Tok desactivó los comentarios en sus publicaciones, no son antes entrar en confrontación a través de esta red social con los fanáticos de Holly, quienes se lanzaron a la plataforma para atacar a la “ladrona”.

Cabe destacar que esta no es el primer caso de "robo" de contenido que ha sufrido Superholly, además de otros youtubers o influencers, pues es común que en Facebook algunos usuarios compartan clips descargados de la plataforma de vídeos.

Holly no te sientas tan importante no manches. Lo que hace el chavo/a está mal. Pero no de a huevo te va a conocer. Sobre todo si los vídeos los encontró en fb dónde es raro que alguien de créditos. Repito, está mal que el chavo/a no se informe, pero no seas soberbia