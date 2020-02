Yuri alista su gira 2021, cuya inversión "es simplemente millonaria"

MÉXICO.- Yuri anunció que para 2021 alista una gira que tendrá una inversión millonaria e iniciará una vez que termine sus compromisos con Pandora, grupo con el que actualmente comparte cartel en el espectáculo "Juntitas".

“Estamos comenzando, diez meses antes, porque mis shows son muy complicados. Ahora que me fui de vacaciones, en el avión empecé hacer el set list de mis canciones y era tal la emoción y tal el estrés, que me empezó a brincotear el ojo, ya estoy entrenando de nuevo para volver a bailar como antes, he decidido darle a mi público eso que siempre me piden.