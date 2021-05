La cantante habló de la vez que mientras grababa un vídeo musical le ganó las ganas de ir al baño.

CIUDAD DE MÉXICO.— Yuri hizo reveladores confesiones a la periodista Mara Patricia Castañeda. En la plática que sostuvieron, la cantante contó cuál ha sido el peor problema que ha sufrido en la filmación de un vídeo musical, fue ahí que confesó que tras haberse contagiado de Covid-19, las secuelas le hicieron pasar uno de los momentos más vergonzosos.

No pudo llegar al baño

En entrevista, Yuri contó que sufrió un accidente fisiológico que terminó arruinando la grabación de su vídeo musical y el costoso vestido Versace que le habían prestado para que luzca en dicho clip. La cantante también detalló cómo es que no pudo aguantarse pese a estar rodeada de personas.

“Tenía muchas diarreas; yo me hacía casi casi popó a donde cayera. Sí, sí, de veras. En mi último video sí me acuerdo que me prestaron un Versace y lo hice popó todo y lo tuvieron que lavar. Dije: bueno ya si se encoge, lo tendré que pagar’, pero sí los muchachos de la filmación dijeron: señora, ¿qué le pasó?’ y les dije que tenía secuencias de Covid. Iba y venía; me tuve que poner un pañal casi casi”, relató la intérprete de “Maldita Primavera” en un vídeo.

Yuri no sufrió tanto el Covid como las secuelas

Yuri señaló que lo más difícil de contagiarse de coronavirus no fueron los síntomas de la enfermedad, pues apenas y fueron perceptible. Sin embargo, las secuelas le pegaron más y muy fuertes.

“Me dio un día de calentura, un día de dolor de cuerpo y dos días de tos por la noche. Aquí lo que fue después, fueron las secuelas, ahí es donde me pegó más fuerte. Las secuelas me dieron muy fuerte”.

La cantante también aseguró que pese a que pasó difíciles momentos debido a las secuelas poco a poco comienza a recuperarse.

Y aunque quizás la diarrea le provocó un muy mal episodio, la pérdida de cabello y la falta de memoria también le han hecho pasar malos momentos, incluso afirmó que este último lo experimentó con mucha fuerza por lo que fue complicado.

"¿Sabes qué pasa? Que sí se me olvidan mucho las cosas. Se me va el avión. Voy a algún lugar y digo, ‘pérate, a dónde iba’? Ya me río. Qué feo eso. A veces me entran unas tembeloqueras (refiriéndose a temblores corporales)", explicó la cristiana.

“También muchas ansiedad [...] Ya estaba pelona y ahora ya me está creciendo, ya estoy tomando vitaminas porque el virus te chupa y te absorbe todas las vitaminas que puedas tener. Fue muy difícil. La pasé muy mal”, agregó Yuri.

