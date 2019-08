Yuri: “No creo que el método de las feministas sea el mejor”

La cantante Yuri asegura que valora a las mujeres pero no cree en el feminismo ni se considera una mujer feminista.

“No. Para nada. No soy feminista. Creo que soy una persona que valora a la mujer, que piensa que las mujeres tienen un valor que nos otorga Dios pero no somos más ni menos que el hombre. Estamos en condiciones de igualdad”, platica en entrevista para “El Universal”.

Acerca de la reciente marcha feminista, opinó que las mujeres “se levantan muchas veces porque las leyes de México no funcionan como deberían… No creo que el método de las feministas sea el mejor. Creo que así no se consigue nada”, enfatizó.

Yuri no cree en la mujer abnegada que debe soportar la infidelidad de su pareja. En este momento, la cantante tiene cinco trabajos. “Y si pudiera vender tacos electrónicos afuera de Televisa los lunes, ahí estaría“, dice con entusiasmo.

El domingo se estrena “¿Quién es la máscara?”, reality en el que se desempeña como investigadora (tiene que adivinar qué famosos se esconden detrás del disfraz), el mes próximo tendrá funciones especiales en la obra “Cats“, el fin de semana tiene gira solista y la semana próxima gira con las Pandora.

Próximo estreno

Esta semana estrena un dueto con Natalia Jiménez llamado “Una mentira más” con un video grabado en la hacienda de Tekik de Regil, en Mérida, la letra del tema es a propósito de una mujer que descubre que su esposo la engaña.

Para Yuri, esos temas “siguen de moda” porque se refieren a una “realidad que vivimos en la que a veces las mujeres aceptan quedarse ahí, con ese hombre. ¡No mujeres! ustedes tienen un valor y un amor propio”.

El mensaje que busca transmitir a las mujeres con su nueva canción es que se amen y que no tienen que estar con un hombre que las engaña.

Desde el primer encuentro, Natalia Jiménez y Yuri tuvieron puntos en común. Las dos tienen una voz poderosa. Las dos son mujeres fuertes. Y, no menos importante, las dos tienen un lenguaje florido.

“Es que yo viví muchos años en México y aprendí todas las palabras malas… y las buenas también“, dice Natalia en broma.

Aunque no se conocían en persona, de inmediato se dieron cuenta que son “muy parecidas”. “Nos gusta botarnos de la risa y expresarnos con groserías… aunque ella es más fresa”, dice Natalia.

En cuanto a su nuevo tema a dueto, comparte el mismo mensaje que Yuri. “Si te ponen los cuernos hay que mandarlos a su casa o a la de sus madres. Hay que cortar por lo sano, a rey muerto rey puesto… hay que cambiarlo por otro porque lo volverá a hacer”.

