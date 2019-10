Yuri y Maite se pelean en el escenario por Mijares (Video)

Yuri hizo un dueto con Mijares.- Foto: Instagram Yuri y Mayte se enfrentaron por Mijares.- Foto: Instagram ❮ ❯

Yuri y Pandora ofrecieron un concierto en el Auditorio Nacional como parte del show “Juntitas”, en el que Mijares tuvo una participación especial.

Ante un aforo abarrotado por 10,000 personas, surgió una disputa entre Yuri y Maite Lascurain por el “amor” de Mijares. A mitad del concierto, la gente le pidió a Mijares subir al escenario para cantar un tema y mientras le colocaban el micrófono se vivió el abochornado momento en el que Yuri confesó que Mayte terminó su relación con Mijares porque pensaba que ella “se lo bajo”.

Fue así que Mayte apareció en el escenario para defenderse mientras el cantante solamente reía sonrojado.

“Estabamos en el programa de Adela Micha y entonces nos dieron unos tequilas y empezamos a hablar puras cosas y tú saliste a la luz, chulo, entonces mi queridísima May, que yo no sé que pasó en el pasado, se juntaron sus chicles o no sé la verdad, me dijo ‘es que yo estaba desilusionada con Manuel”, fue relatando Yuri.

“Y qué me dice Maite ‘es que alguien me dijo que andaba contigo y yo lloré’”, reveló.

Fue así que Maite subió al escenario para dar su versión de los hechos. “A ver, nena, teníamos tres tequilas, aquí no tenemos nada. Vine a defenderme, sigan su canto”.

“Mana, no pasa nada, tenemos los mismos gustos. Nos casamos con el mismo marido, pero relájate, él no fue mío”, enfatizó Yuri en referencia a Fernando Iriarte con el que estuvo casada de 1988 a 1990.

Tras la confesión, el público comenzó a gritar “beso, beso”, pero Mayte se negó al decir “ay no, ya pasó”. Yuri trató de alentar el beso al decir que ambos estaban solteros pero Mayte dijo que “él no”.

Mijares únicamente alcanzó a decir entre risas: “ya decía yo que no tenía que venir hoy”.