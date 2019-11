MÉXICO.— La cantante Yuridia, utilizó su cuenta de Instagram para hacer una denuncia antes sus seguidores.

La cantante, casi a punto de la lágrima, narró que tuvo un encontronazo con una reportera de “Ventaneando” luego de que llegara a la ciudad de Mérida, en donde dio un concierto este fin de semana.

La cantante aseguró estar destrozada anímicamente porque a su llegada al aeropuerto de Mérida, tuvo un encontronazo con una periodista de TV Azteca, ya que al no obtener respuesta de ella, la comunicadora se tiró en el piso y empezó a gritar.

“Me destruye que digan cosas de mí o que se aprovechen de un momento para sacarle provecho y animar a la gente a que me desprecie. Yo la verdad no sé qué va a decir esta señora de Ventaneando se llevó su nota y obviamente la van editar y obviamente van hablar como siempre han hablado y que para mí no es hablar sino es hacer bullying e incitar a la gente a que también haga lo mismo”, aseguró.

Confesó que desde que inició su carrera de cantante, el bullying le ha hecho mucho daño y que debido a esto ella no ha podido tener éxito que esperaba.

“A mi no me gustan las confrontaciones…Después viene el bullying que es algo con lo que he vivido desde que empecé a cantar. Y es algo que me ha hecho mucho daño y por eso yo creo que no me han visto ser la más exitosa del mundo, porque son cosas que yo no he superado todavía”, aseguró.

“Me da mucha pena, yo a ustedes (fans) quiero darle lo mejor y lo mejor que tengo la verda es mi voz y mi talento”.