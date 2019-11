Yuridia anuncia en Mérida su retiro musical por trastorno mental (Vídeo)

La cantante Yuridia ofreció un concierto ayer por la noche en la Feria Yucatán Xmatkuil 2019 y de forma previa tuvo un incidente con los medios en el aeropuerto al verse perseguida por no responder las preguntas de una de las reporteras.

Luego de darse a conocer el vídeo, la cantante realizó una transmisión en vivo a través de Instagram para aclarar lo sucedido y anunciar su retiro de la música.

“Estoy tratando de ser feliz y echarle ganas a la vida pero la verdad es que se me está dificultando muchísimo”, dijo al inicio del video.

Yuridia platicó que se la paso muy bien en su concierto de Mérida y fue muy feliz porque le gusta mucho estar en los escenarios, sin embargo es algo a lo que le “costó mucho trabajo acostumbrarse”.

“Me cuesta mucho hablar de esto” dijo con la voz entrecortada al revelar que tiene un trastorno mental conocido como fobia social.

“Me cuesta mucho trabajo comunicarme con la gente, hablar, socializar, salir a la calle, me cuesta más trabajo todavía dar entrevistas y eso lo saben ustedes… Leo sus comentarios y sé que quieren mucho más de mi pero no está en mi poder dárselos”, explicó.

Sobre el incidente en el aeropuerto, dijo que “una reportera de ‘Ventaneando’ se tiró al piso tipo Neymar y empezó a gritar como si nosotros le estuviéramos haciendo daño y la verdad es que no. A mí eso me asusta mucho porque no me gustan las confrontaciones, porque hacen pancho para después tener su nota e inventarle a la gente algo que no es y después viene el bullying”.

Yuridia aseguró que el bullying es algo con lo que ha vivido desde que empezó a cantar y que le ha “hecho mucho daño”. “Yo creo que por eso no me han visto ser la más exitosa del mundo, porque son cosas que no he superado todavía”, abundó.

Reiteró que le cuesta trabajo pararse frente a una cámara para dar entrevistas. “Especialmente cuando son medios de comunicación que se han encargado de hacer un circo de mi vida; por eso yo nunca hablo con ustedes y mucho tiempo deje de subir cosas personales a mis redes sociales. Mucho tiempo me escondí… nada más quiero que lo sepan no es nada personal solamente me cuesta trabajo”.

La cantante se sinceró al explicar que esas situaciones con la prensa son algo que causa un fuerte impacto en ella. “Me destruyó como siempre me destruye que digan cosas de mí o se aprovechen de un momento para animar a la gente a que me desprecie”.

Gracias a la prensa que esta haciendo eco al mensaje de @yuritaflowers que intentamos difundir. ¡Basta del desprestigio que muchos "periodistas" han manejado en su contra! Solo pedimos respeto y empatía a sus declaraciones. #YoPorYuridia #TeAmamosYuridia https://t.co/EX5q3eGlHA — Adrian Griffin (@Adrian__Griffin) November 25, 2019

Yuridia añadió que no sabe qué dirán de ella en el programa “Ventaneando”, aunque aseguró que iban a “editar” el vídeo. “Van a hablar como siempre han hablado, que para mí no es hablar, es hacer bullying e incitar a gente que también hagan lo mismo”, enfatizó.

Retiro indefinido

La cantante finalizó su vídeo explicando que el próximo fin de semana se va a acabar su gira y piensa en retirarse de los escenarios. “No sé cuándo voy a volver, esta situación está afectando mi salud y me quiero sentir mejor, quiero estar bien”.

Agradeció a sus fans por todo lo que le han dado y reiteró que la gira estuvo increíble, sin embargo no puede “prometer algo que no puede cumplir”.

“Yo no sé si hay gente que tiene lo mismo que yo pero si cuesta mucho trabajo tener eso y dedicarte a entretener a la gente”.