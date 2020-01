¿Yuridia embarazada? Al cancelar concierto, se desatan especulaciones

MÉXICO.— A través de un comunicado en redes sociales, se ha anunciado la cancelación del próximo concierto de Yuridia; este aviso ha desatado las especulaciones de que la cantante estaría embarazada.

En caso de confirmarse el embarazo de Yuridia, sería el segundo hijo de la cantante, pero el primero con Matías Aranda, con quien tiene una relación de 7 años.

Un comunicado que despertó sospechas

La empresa Near You Entertainment ha informado que la cancelación del concierto de Yuridia se debe a una cuestión de salud, pero no se especifica qué tiene.

El concierto que Yuridia iba a dar y ahora canceló "por cuestiones de salud", sería el 4 de febrero.

Sin embargo tras el anuncio se han generado muchas especulaciones, ya que muchos consideran que para ese evento faltaría poco más de dos semanas, lo que significa que si tuviera alguna enfermedad, podría curarse en ese tiempo.

Un supuesto embarazo con posibilidades de ser cierto

A penas en diciembre, la cantante se casó en una ceremonia privada con Matías.

La boda fue una tremenda sorpresa para todos sus fans y medios, ya que nunca se le vio organizando ni preparando nada.

Sin embargo, también cabe la posibilidad de que se encuentre mal, pero anímicamente.

Anteriormente, en un video que ella compartió en sus redes después de un concierto en Yucatán, la cantante se sinceró con su público y dijo que dejaría los escenarios, pues ya no se sentía cómoda y a gusto con lo que hacía.

Hasta ahora ella no ha dicho que tiene, pero sus fans le han expresado su apoyo, deseando que se mejore.- Con información de Excélsior.

