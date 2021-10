Yuridia responde a su presunto alcoholismo que la 'separó' de Matías

Yuridia no tardó en responder a la publicación de una revista que la acusa de ser una alcohólica, razón por la que presuntamente fue abandonada por Matías Aranda, de 37 años.

La publicación de una conocida revista de espectáculos asegura que el también exacadémico le pidió a su esposa que dejara de beber, pero ante la negativa de ésta decidió irse de la casa que compartían juntos.

La revista incluso pone como evidencia las diversas imágenes compartidas por la pareja donde, por su lado Yuridia departe con su familia, mientras que Matías aparece solo junto a su madre.

Ante esto, Yuridia no tardó en recurrir a sus historias de Instagram para responder a la publicación; siendo que de tono burlón escribió:

“Aquí leyendo el por qué @elmatiaranda me dejó y no me aguantó”, escribió la intérprete en la imagen en la que aparece junto a su esposo, con quien aparentemente tuvo una cita.