Yuriria Sierra critica estrategia de AMLO y la nombran "Lady Babosa"

MÉXICO.- Yuriria Sierra, la conductora de Imagen Noticias, publicó un tuit que se volvió polémico y por el que la nombraron “Lady Babosa”.

En su espacio virtual, la presentadora afirmó que es parte de una estrategia de redes para desacreditar a quienes, como ella, cuestionan al gobierno en su manera de actuar ante el Covid-19.

Qué patética estrategia de redes esa de intentar desacreditarnos (o intimidarnos a tuitazos) a todos los que “osamos” cuestionar las estrategias (o francas contradicciones) del gobierno en lo que refiere a crisis #COVID19 … No sean babosos: ¡es la salud de todos!

Asimismo llamó a “no ser babosos” a aquellos que siguen la corriente del Gobierno.

Aquí su #LadyBabosa les tiene otro mensaje: si no nos cuidamos, si no nos lavamos las manos, si no guardamos #DistanciaSocial, demostraremos que somos unos #babosos porque va a colapsar el sistema hospitalario del México de @lopezobrador_

¡No seamos babosos! #PorLaSaludDeTodos