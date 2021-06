Yuya a punto de convertirse en mamá: confirma su embarazo en vídeo

A través de un corto vídeo, Yuya confirmó que está esperando a su primer hijo, producto de su relación con el músico Siddhartha, con quien lleva varios meses de relación.

Con un vídeo de poco más de cuatro minutos, que ya cuenta con más de 100 mil reproducciones, la creadora de contenidos anunció a sus seguidores que está a punto de convertirse en madre.

El vídeo muestra varios momentos del embarazo, desde la prueba positiva hasta las primeras pataditas de la pequeña. Yuya estaría en el último trimestre del embarazo, razón por la que decidió compartir con sus seguidores este momento, a pesar de que lo mantuvo en secreto bastante tiempo.

“Estoy feliz y también estoy nerviosa, sobrepasa cualquier sentimiento que haya vivido antes. Siento estar comenzando de nuevo , cómo ir al primer día de clases , al mejor colegio del mundo . Me imagino algo así, pero el sentimiento potencializado. No se escribirlo ni describirlo. Cada día es una sorpresa”.

Sus fanáticos no tardaron en hacer tendencia el hecho, a través de mensajes de emoción y apoyo hacia la youtuber.

Cabe recordar que apenas en noviembre pasado surgió el rumor de que la creadora de contenidos estaba embarazada, por presuntas fotografías que, no obstante, solo eran especulaciones.

Por su parte, el músico compartió una serie de fotografías en las que confirmaría que la pareja espera tan solo tres meses para conocer a su hijo, quien llevaría por nombre Mar.

"Siempre me he sentido un navegante, a veces me sentí un náufrago y nunca tuve claro hacia a dónde me llevaba tu marea... Ahora entiendo que no estaba perdido sino que el oleaje me iba acercando hacia un amor infinito".