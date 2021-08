Yuya revela que temió al pensar que tenía Covid-19: Solo fue una "gripona"

La youtuber quien se encuentra a la espera de su primer bebé, confesó sentir preocupación por su salud.

MÉXICO.— Yuya dio a conocer que asustó al enfermarse, pues por los síntomas que presentó creyó que se había contagiado de Covid-19. Debido a que esta embarazada, temió por su vida y la de su bebé, quien podría estar pronto a nacer.

La también influencer aseguró a sus fans que ya está todo bien, pero admitió que sí se espantó.

A través de sus historias de Instagram, la youtuber le informó a sus seguidores que recientemente le dio una fuerte gripe que le causó preocupación y temor, pues aunque no suele sugestionarse sí pensó que se había contagiado de Covid-19.

La también empresaria aseguró que se asustó pues ella no suele enfermarse, pero en esta ocasión sí tuvo síntomas que hicieron que "se malviaja". Pero a través del mismo medio aseguró que ya está bien y que solo se trató de un cuadro gripal.

"Me dio gripa; yo no suelo enfermarme mucho. Ni tos, ni esas cosas, pero esta vez me pegó y claro que me espanté. Y aunque trato de no ser una persona que se sugestiona mucho y se malviaja, pues sí me espanté, pero finalmente todo bien, una gripona, pero todo bien", detalló la novia del cantante Siddartha.