Hermano de Yuya 'filtra' primeras imágenes y vídeos de Mar

Hace unos meses, Yuya no tuvo reparo al compartir con sus seguidores que no pensaba en compartir imágenes de su bebé, al que nombró Mar, debido a que no quería exponer lo que considera la privacidad de su hijo.

No obstante, en agradecimiento a los múltiples mensajes que ha recibido por parte de sus seguidores decidió compartir una imagen de Mar, lo que sería la primera fotografía de su bebé.

“Mar está en la tierra y yo en las nubes”, escribió la creadora de contenidos para acompañar la instantánea en Instagram.

La primera imagen "oficial" de Mar, el bebé de Yuya. Foto vía Instagram

Hermano de Yuya filtra en vídeo imágenes de Mar

No obstante, un día antes Yuya vivió un incómodo momento cuando su hermano Sergio Castrejón realizó un “live” a través de sus historias en Instagram, donde al parecer dejó ver parte del rostro de Mar un día antes, cuando la familia se encontraba conviviendo en un restaurante.

Aquí el hermanito de #yuya siempre queriendo aprovecharse de su imagen. Yuya no ha comaprtido una sola imagen siendo mamá y ahí va él a querer acaparar 🙄. La cara de Yuya como diciendo: "Este pende%& otra vez"... pic.twitter.com/5Zx3QB7pCP — CelebStories (@Psico_Estefany) October 11, 2021

Además, en un vídeo junto a su pareja Paola Poulain, quien también es creadora de contenidos; habló del bebé de su hermana y dijo que Mar es muy parecido a Yuya y tiene ligeras facciones de su padre Siddhartha.

A los fanáticos de Yuya, sin embargo, no les gustó que el youtuber de 34 años utilizara aparentemente el nacimiento de su sobrino como tema de contenido en sus redes sociales, al que se sumó el padre de la influencer; que además, en otro vídeo, aparentemente habría revelado que Mar nació por parto en el agua.

“Yo veía los bebecitos naciendo en el agua y me emocionaba”, destaca el padre de Yuya en un vídeo de Sergio.

El hermano de Yuya sigue de colgadito y ahora hasta el papá reveló cómo nació el chamaco. Ya sabemos quienes filtran todo… 😂 pic.twitter.com/xulXI04qD2 — CelebStories (@Psico_Estefany) October 12, 2021

No obstante, los fans de Yuya piden recordar que la creadora de contenidos ha sido muy hermética en cuanto a su vida privada, aunque eso no ha evitado que comparta ciertos aspectos de su vida personal a sus seguidores, por lo que esperan que, más adelante, comparta con ellos más acerca de su maternidad.