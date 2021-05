Yuya y Siddhartha dejan el secretismo y se muestran juntos (vídeo)

CIUDAD DE MÉXICO.- Yuya es una de las influencers que hasta el momento prefiere mantener su relación con el cantante Siddhartha en privado. Es por eso que sus recientes historias en Instagram, donde se les pudo ver juntos, no tardaron en enloquecer a sus fanáticos.

Según compartió Yuya, la pareja fue de compras a buscar ropa de segunda mano en Nueva York, tarea para la que el intérprete de "Únicos" resultó ser mejor que la creadora de contenido.

"Esta (chamarra) el pesesauro me la encontró", dice Yuya en uno de los videos en el que apena se alcanzaba a ver a alguien al fondo que le dice que cuente la historia completa y quien resultó ser Siddhartha.

Mientras sigue relatando la historia Yuya le habla a su novio y lo invita a que aparezca a cuadro.

"Yo ya me había dado por vencida y cuando íbamos saliendo pez vio… les digo que tiene mucha suerte… pez volteó y vio una pinche chamarra así hermosa preciosa, enséñaselas".

Además relató que Siddartha llamó la atención de la gente gracias a su ropa y hasta dijo que hay un vídeo, pero no lo subirá: "Hoy íbamos en la calle y alguien dijo 'ay, te puedo tomar fotos' y se voló el vato. Estábamos así y un hombre le dijo 'oye, me gusta tu outfit, ¿te puedo tomar fotos?' y me gustaría subir el vídeo porque lo grabé pero no me va a dejar'".

Siddhartha comparte una foto con Yuya

Capturas de pantalla de las historias compartidas en Instagram por Yuya y Siddhartha en Nueva York ❮ ❯

Siddhartha no se quedó con las ganas y también subió una historia junto a Yuya donde aparecen juntos, ella tiene su brazo en el cuello de él y de fondo se escucha "New York, New York" de Frank Sinatra.

Yuya, quien tiene su propia línea de maquillaje, también reveló los contrastes de la pareja pues ella es muy desordenada contrario a Siddhartha, esto quedó claro en una historia donde se ve toda su ropa regada en la cama y la del músico bien doblada. "Existen dos tipos de personas: yo y este vato que tiene todo por colores y bien doblado".

Yuya toda desordenada. // El vato del siddhartha todo ordenado pic.twitter.com/q3L3u9OPoU — Umizumi (@Umizumi19) May 11, 2021

