¿Zac Efron murió?: la noticia que es tendencia en redes sociales (memes)

El actor estadounidense de 33 años de edad, Zac Efron, es noticia en las últimas horas.

Esto llamó la atención ya que días antes se dejó ver en el set de rodaje de la segunda temporada de la serie documental que protagoniza en Netflix "Con los pies en la tierra".

Here we go- Down to Earth season 2! @netflix pic.twitter.com/OQlReZjFdq