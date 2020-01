MÉXICO.- El ex futbolista Luis Roberto Alves, conocido como “Zague”, está otra vez en el ojo público, pues Ana María Alvarado reveló en el programa “Sale el Sol” que hay un nuevo vídeo íntimo, “más turbado que nunca”.

Hace ya dos años inició la polémica luego de que se filtró un vídeo en el que mostraba su zona íntima y desde entonces la palabra “impresionanti” tuvo otro significado para muchos.

El primer vídeo le costó su matrimonio, ya que no estaba dirigido hacia su esposa.

En esta ocasión, Ana María Alvarado, una de las presentadoras en “Sale el Sol” dio a conocer la noticia.

"El que no comprende es Zague, una vez más inicia el año con un escándalo con un vídeo hay Dios no sé si lo vieron, impresionanti ya está en redes sociales. No es cosa mía y por cultura general hay que ver de todo”, afirmó.