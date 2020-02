EE.UU.— La actriz estadounidense Zendaya y el actor Jacob Elordi, los protagonista de la serie "Euphoria" estarían disfrutando de las miles del amor desde hace meses.

Los actores, que se conocieron en la serie original de HBO, "Euphoria", fueron captados, hace una semana, caminando por las calles de Nueva York muy felices, aunque ellos afirman ser amigos, los rumores de su noviazgo crecen cada vez más.

La cantante y el actor australiano no han confirmado aún la relación amorosa, en sus redes sociales han aparentado ser sólo buenos amigos, aunque en las calles de la Gran Manzana se les vio besándose en la boca.

Las versiones de dicho romance comenzaron hace un año, luego de que los actores fueran captados tomando unas vacaciones en Grecia.

Meses pasados Jacob aclaró los rumores a la revista GQ Australia, dijo que el cariño que le tiene a Zendaya sólo era de amigos y que la veía como su "hermana".

Los fans están vueltos locos, y aunque aún no se confirma nada, la pareja ya es muy querida por sus seguidores.

listen to me zendaya and jacob elordi are dating and i don't wanna see any of you ugly bitches saying shit about it like you did with tom holland. they look so happy, specially z, and i won't let y'all ruin that for her pic.twitter.com/9RCxMYBozi