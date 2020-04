La siguen escuchando

“Zombie”, de The Cranberries, con miles de visitas

CIUDAD DE MÉXICO (Notimex).— El emblemático tema “Zombie” de la banda irlandesa The Cranberries, alcanzó los mil millones de reproducciones en plataformas digitales, la canción fue escrita por la fallecida vocalista de la agrupación, Dolores O'Riordan, fue estrenada en 1994, y aborda el conflicto local armado de Irlanda del Norte.

“Zombie” registra mil millones de visitas en el portal de vídeos YouTube, pues además de la recordada canción y el coro “In Your Head, in Your Head”, el vídeo musical fue uno de los más importantes para la cadena estadounidense MTV en la década de los noventa con constantes peticiones y una postulación como Mejor Vídeo de Rock Alternativo.

El clip dirigido por Samuel Bayer y producido por Doug Friedman y H.S.I. Productions, enfocaba a O'Riordan bañada en oro rodeada de niños; su posición está inspirada en el martirio de San Sebastián, otras tomas interactúan con la banda tocando al aire libre así como imágenes un tanto violentas en alusión a los problemas internos del país natal de los músicos.

“¡Estamos tan encantados con la noticia que 'Zombie' alcanzó mil millones de visitas en YouTube! Estamos seguros de que Dolores también tiene una sonrisa grande y orgullosa en su rostro”.

“Muchas gracias a todos nuestros fanáticos de todo el mundo por apoyarnos durante tantos años. Espero que estén todos sanos y salvos en este extraño momento y consigan encontrar algo de esperanza y positivo en nuestra música”, compartieron los integrantes de la banda en redes sociales, quienes también recordaron a su compañera fallecida en 2018, en Londres.

