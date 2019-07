Fans de Alejandra Guzmán la critican por “deforme”

Critican a Alejandra Guzmán por tener los labios "deformes".- Foto: Instagram La cantante compartió una fotografía del antes y después del maquillaje.- Foto: Instagram ❮ ❯

La cantante Alejandra Guzmán compartió una fotografía sin maquillaje en su cuenta de Instagram y recibió decenas de criticas de sus seguidores.

La mayoría coincidió en que sus labios quedaron “deformes” y le piden que ya no se haga ninguna cirugía más en el rostro ni abuse del botox.

“Demasiada cirugía parece los títeres de Toy Story“, fue uno de los comentarios que recibió.

“Ale!! Tu cara no más cirugías por favor, tu eres bella naturalmente y sin tanto “arreglo” que te están dejando mal… soy tu fan y amo tu música y tu belleza sin Botox es inigualable, recuerda que ya una vez te fue mal con las cirugías estéticas”, añadió otra de sus fans.

Además de la fotografía, compartió un vídeo en donde mostró un poco del proceso del maquillaje y las críticas continuaron.

“No me gusta tu boca, la tienes deforme ya”, “que fea quedaste”, “toda tu cara es deforme”, “te desfiguraste la cara tan bonita”, “Ya no te pongas colágeno en la boca”, “Pareces un títere, que mujer tan fea”, fueron otras de las críticas que recibió.