“Hijos” de Chayanne le reclaman en el Día del Padre

Chayanne celebró el Día del Padre desde su natal Puerto Rico y recibió felicitaciones de sus “miles de hijos” en todo el mundo.

El cantante compartió una fotografía relajado desde la playa mientras tomaba un coco; sin embargo sus seguidores no dudaron en reclamarle por “no enviar la pensión”.

La fotografía tuvo más de 9,000 comentarios, en el que además de las felicitaciones “a su padre”, algunos usuarios de Instagram aprovecharon para reclamar su ausencia.

“Feliz día papa aunque has estado ausente 26 años y me cobres por verte”, escribió una de sus seguidoras.

“Mi mamá dice que cuando enviará lo de la pensión”, añadió otra de sus “hijas”.

“Te extrañamos en casa”, “ojalá no le cobraras a mamá para poder verte”, “sé que tienes millones de hijos por el mundo y acepto a mis hermanos”, “mi ama te cocino y ni llegaste”, “es el papá de todos en la cabeza de nuestras madres”, fueron otros de los ocurrentes mensajes que recibió el cantante.

En Facebook y Twitter, compartieron decenas de memes para felicitar a Chayanne e incluso sugirieron que “todos los hijos” deberían reunirse para hacer un “bailable” al ritmo de “torero” como felicitación.

Entre las imágenes también se filtró la supuesta repuesta de Chayanne a través de un mensaje privado en el que le dicen que “toda una comunidad en Facebook” lo extraña y lo ama. A lo que responde:

“Hijos, he estado de gira y no he podido saber de ustedes, estoy muy orgulloso de todos ustedes, gracias por sus mensajes y por apoyarme día a día, espero verlos pronto… eeeesssoooooo”.