Día del hombre en México, ¿por qué se celebra?

MÉRIDA.- Este 19 de noviembre se celebra en México y en otros países el Día Internacional del Hombre. Esta es su historia.

El Día del hombre se estableció por Thomas Oaster, profesor de la Universidad de Missouri-Kansas, en 1992, pero no obtuvo popularidad hasta 1999, año en el que empezó a celebrarse internacionalmente. Sin embargo el festejo no se ha establecido de manera oficial.

La directora del Programa Mujeres y Cultura de Paz de la Unesco, Ingeborg Breines, apoyó la idea de elegir un día para celebrar a los varones que proporcione un equilibrio entre ambos sexos. A ella se sumaron otros organismos de la ONU como la Organización Panamericana de la Salud.

Men have performed their responsibilities as father, brothers ,sons in families as well as lowest ranking roles to the highest roles for the benefit of society from centuries.



