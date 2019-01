1969, año de transformaciones

Medio siglo de acontecimientos revolucionarios

Último año de la década, 1969 fue el fin y el inicio de épocas emblemáticas en la historia de la humanidad.

La llegada de la primera misión tripulada a la Luna sobresale entre los acontecimientos de los que este año se conmemora medio siglo.

Punto culminante de la carrera espacial que enfrentó a Estados Unidos y la Unión Soviética, el alunizaje emocionó a la población de todo el orbe, que por televisión fue testigo del momento en que Neil Armstrong puso un pie en el satélite.

En Yucatán, 1969 fue el año en que comenzó un nuevo período en la vida espiritual del Estado con la toma de posesión de Manuel Castro Ruiz como arzobispo.

Otros sucesos que se dieron en los ámbitos local, nacional e internacional fueron el despojo al Ayuntamiento de Mérida de su policía por decreto del gobernador; la puesta en marcha del Metro de Ciudad de México; el establecimiento de los 18 años como edad de inicio de la ciudadanía en el país; la realización del Festival de Woodstock; el homicidio de Sharon Tate, esposa de Roman Polanski, y cuatro amigos a manos de la “familia” de Charles Manson, y el lanzamiento del disco “Abbey Road” de The Beatles.

Fue también el año en que Golda Meir se convirtió en primera ministra de Israel; salió al aire “Plaza Sésamo”, y Charley Kline, de la Universidad de California en Los Ángeles, envió el primer mensaje en la red Arpanet, precursora de internet.— Valentina Boeta Madera

La carrera para llegar a la Luna tuvo en la década de 1960 solo dos competidores: Estados Unidos y la Unión Soviética. La misión Apolo 11 alzaría el brazo norteamericano en esta lucha, pero, como Neil Armstrong declaró al momento de descender al satélite natural de la Tierra, fue en realidad “un salto gigantesco para la Humanidad”.

El 20 de julio de 2019 se cumplirán 50 años de la hazaña de Armstrong, Edwin (Buzz) Aldrin y Michael Collins, que fue seguida por televisión por 530 millones de personas y causó expectación en todo el mundo, Yucatán incluido, como dan fe las publicaciones del Diario de la época.

La misión fue el momento culminante de un programa que convencería a la Humanidad de su capacidad para llegar a otros cuerpos celestes, algo que se vio concretado en los siguientes 50 años. Marte, al que por ahora solo se han enviado equipos de reconocimiento, es el siguiente objetivo en los esfuerzos de las misiones espaciales tripuladas.

Los vagones anaranjados del Metro constituyen uno de los símbolos de Ciudad de México, que en 1969 se convirtió en la primera urbe del país en contar con un sistema de transporte subterráneo.

El Metro fue puesto en operación el 4 de septiembre por el presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien colocó el primer boleto en las puertas automáticas de acceso al servicio de transporte colectivo y recorrió las 16 estaciones iniciales de la Línea 1, de Chapultepec a Zaragoza. Incluso, durante un tramo manejó el convoy, según información del Diario.

El Metro cuenta ahora con 12 líneas, la más reciente de las cuales fue inaugurada el 30 de octubre de 2012 en la ruta Tláhuac-Mixcoac.

El 10 de diciembre de 1969 Yucatán dio la bienvenida a su tercer arzobispo, monseñor Manuel Castro Ruiz, a quien el papa Paulo VI había nombrado en septiembre del mismo año sucesor de monseñor Fernando Ruiz Solórzano, fallecido en mayo durante un viaje en barco.

Desde diciembre de 1965 monseñor Castro Ruiz se había desempeñado como obispo auxiliar de la Arquidiócesis, a la que encabezó como arzobispo residencial hasta el 29 abril de 1995, cuando el papa Juan Pablo II admitió su renuncia. Falleció el 18 de noviembre de 2008, a los 90 años de edad, a causa de una insuficiencia respiratoria.

El presbítero doctor Manuel Ceballos García lo evocó el día de su deceso como “el promotor de la renovación conciliar en el sureste de México; fue el obispo de la transición entre la cristiandad cerrada en sí misma por miedo al mundo y la abierta que soñaba el papa Juan XXIII, abierta al mundo y en diálogo con él”.

En los 26 años en que fue arzobispo residencial florecieron numerosos organismos católicos. Monseñor Castro Ruiz, quien destacaba por su conocimiento de la geografía estatal, fue iniciador de la Cruzada de Oración Familiar (1969-1970) y coordinador del I Encuentro Nacional de Pastoral Maya (1973), que antecedió a la aprobación de la traducción al maya del Misal ordinario. Fue la primera persona en 150 años en ser inhumada en la cripta arzobispal de Catedral, práctica prohibida desde la época de Benito Juárez.

En el lugar del evento se levanta ahora el Centro de Artes Bethel Woods con un museo dedicado a preservar la memoria del programa, que incluyó la actuación del 15 al 18 de agosto de legendarios exponentes del rock, entre ellos Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who, The Grateful Dead y Carlos Santana.

El disco, lanzado el 26 de septiembre de 1969, fue el último que grabó el Cuarteto de Liverpool, aunque no el último en aparecer (“Let it Be” vio la luz en 1970).

Críticos y seguidores de la banda suelen considerar la producción como una de las mejores —cuando no la mejor— de The Beatles, gracias a temas como “Come Together”, “Something”, “Here Comes the Sun” y “Her Majesty”, que la mantuvieron varias semanas en la cima de más vendidas en Gran Bretaña y Estados Unidos.

El disco también reclama un lugar en la relación de portadas icónicas, al mostrar a John, Paul, Ringo y George atravesando el paso peatonal de la calle cercana a los estudios Abbey Road de Londres.