¿Qué es mindfulness y para qué sirve? Claves para conocer esta técnica

El término mindfulness no cuenta con una traducción literal al español; sin embargo, la traducción que se utiliza para definir este concepto en nuestro idioma es la atención plena. En pocas palabras, el mindfulness consiste en la capacidad de poner atención de forma consciente al momento presente.

Más allá de un tipo de meditación, el mindfulness en realidad es una filosofía de vida que incluye la meditación. El objetivo de esta filosofía es lograr un estado de consciencia sumamente profundo que nos permita relajarnos, volvernos conocedores de nuestras emociones y simplemente disfrutar el presente.

Sobre el origen

El origen del mindfulness lo encontramos en el budismo, la filosofía hindú. La palabra nació de la traducción de “sati”, una palabra en pali que se hablaba en la época de Buda y que quiere decir recordar. Y es que la idea del mindfulness es que te recuerdes a ti mismo de siempre volver al aquí y al ahora.

¿Por qué es tan importante volver al presente?

Un estudio realizado por unos psicólogos de Harvard, llamado “La mente que divaga no es una mente feliz”, demostró que las personas pasamos el 47% de nuestro tiempo pensando en cosas que no están pasando. Es decir, que casi la mitad de nuestros pensamientos son sobre algo que ya pasó, algo que pasará o algo que nos estamos inventando. Y esta capacidad de estar pensando en algo que no está pasando es muy propio del ser humano, y según los psicólogos, viene con un costo emocional. Por este motivo, todos deberíamos practicar más mindfulness. A continuación, te compartimos algunas cosas que debes saber sobre esta filosofía de vida…

Claves para practicar esta técnica

No solamente se practica durante una meditación

Es común confundir el concepto de mindfulness con una meditación relajante. Y aunque el mindfulness sí contempla muchos tipos de meditaciones, también es importante que sepas que esta técnica no necesariamente se practica en silencio con los ojos cerrados. Puedes practicar mindfulness saliendo a caminar, poniendo atención a todo lo que ves, escuchas, hueles, sientes y pruebas.

Otra técnica de mindfulness que recomiendan los budistas es lavar los platos. Por más loco que suene, se trata de un momento que te permite volverte consciente de lo que está pasando. Puedes sentir la temperatura del agua, fijarte en el diseño de los platos, etc.

Puedes ayudarte de apps o alarmas

Con todas las actividades del día a día, es muy normal perder la atención plena y comenzar a llenar la mente de estrés, pendientes, preocupaciones, arrepentimientos, etc. Por fortuna, existen aplicaciones que te mandan un recordatorio de volver al momento presente varias veces al día. También puedes poner alarmas que te recuerden, tomar un descanso, respirar profundamente y simplemente disfrutar del ahora.

Te ayuda a volverte más consciente de tu cuerpo y sus necesidades

Una gran ventaja del mindfulness es que, como logras un nivel elevado de conciencia sobre ti mismo, te ayuda a detectar las necesidades de tu cuerpo. En un momento de meditación mindfulness quizás puedas identificar músculos tensos, dolores inusuales o inflamaciones que quizás pasarían desapercibidos de otra manera.

No es un proceso lineal

Algo que debes tener muy en mente es que no te volverás un maestro zen de la noche a la mañana. Se trata de una práctica que requiere de mucha paciencia, pues los frutos vienen después. No te sientas mal si un día no practicaste mindfulness, lo importante es que intentes volver al momento presente siempre que te acuerdes, hasta que se vuelva una costumbre.

Mejoras tus relaciones con los demás

Otro gran beneficio del mindfulness es que mejoras todas tus relaciones, ya que tus conversaciones se vuelven más profundas cuando pones mayor atención. También te vuelves muy empático con las emociones de los demás al estar atento, lo cual te ayudará a crecer como persona.

Puedes estudiarlo como carrera

Si estás interesado en saber más sobre el mindfulness y quieres ir más allá de saber meditar con esta técnica, puedes realizar una maestría en el tema. Utel es la única universidad en Latinoamérica que ofrece un posgrado como este. Se trata de una maestría muy completa, en línea y con excelentes docentes.

Ojalá estos datos sobre el mindfulness te hayan servido como un acercamiento al tema y ahora estés listo para practicar esta técnica y disfrutar del momento presente. ¡Namaste!- I.S.