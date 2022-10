Mambos y boleros en inglés y español

La Mérida Big Band que dirige Ranier Pucheaux presentará el espectáculo “Una noche de swing, mambos y boleros” con la compañía Créssida Danza Contemporánea el próximo sábado 22, durante la Noche Blanca.

La función comenzará a las 10:15 p.m. y será en el parque de Santiago.

En la presentación tocarán música desde Dámaso Pérez Prado hasta Frank Sinatra en formato de big band.

Pucheaux detalla que en el concierto se escuchará música original para big band del repertorio latino, de autores como Benny Moré.

Adelanta que el programa tendrá dos partes. La primera será de música latina y en ella se podrá disfrutar el Mambo número 5 y el 8, y boleros como “Perfume de gardenia”, “Cómo fue” y “Bonito y sabroso”. En ese sentido, recuerda que el tipo de orquesta que acompañaba los mambos era big band.

La segunda parte del programa incluirá éxitos de Frank Sinatra y Louis Amstrong, entre otros astros.

Se escucharán clásicos que Sinatra hizo famosos, como “Fly Me to the Moon”, “New York, New York” y “My Way (A mi manera)”.

Pucheaux dice que el concepto se basa en los arreglos originales para formato big band que fueron muy famosos en las décadas de 1940 a 1960 para mostrar los íconos de cada década.

La Mérida Big Band está integrada por 17 músicos. Ranier Pucheaux explica que hay metales, varias trompetas, trombones y saxofones, mucho fraseo y dinámica y eso hace que “se luzca mucho” la banda.

El director añade que la banda ha participado en ediciones precedentes de la Noche Blanca y este programa es una oportunidad de acercarse a todo tipo de público, pues en el teatro hay gente a la que le gusta más el jazz o el swing y es un público más enfocado.

“Cuando hay este tipo de eventos gratuitos todo mundo tiene acceso y hay gente que a lo mejor no conocía este tipo de música, la había escuchado pero no en vivo, es una oportunidad para acercarse a otros públicos”.

La Mérida Big Band toca jazz, swing, mambo, bolero y blues, entre otros géneros.

“Me ha tocado gente que cuando se integra a la banda toca más solista, no tanto en equipo, y una cosa llamativa de la big band es escuchar tantos metales juntos”.

La voz en la primera y segunda partes del concierto estará a cargo de Enrique Claro “El Caballero de la Canción” y de Robert Young, respectivamente.— Claudia Ivonne Sierra Medina