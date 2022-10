Yeny Canché Canul: El arte de amar como Dios ama

Qué hermoso ejemplo es el que Dios nos ha dado del significado del amor. Muchas veces creemos saber amar de la manera correcta pero en realidad nos falta mucho por aprender sobre el amor y para ello Dios nos dejó una guía que describe cómo debe ser el amor en el corazón de todas las personas.

El amor es un sentimiento que debe habitar en todos los corazones humanos, porque de ello dependerá mucho como tratemos a las personas que nos rodean.

Con este artículo les invito a reflexionar qué tan cercana es nuestra forma de amar a la que Dios nos pide y qué es lo que tendríamos que mejorar en cada uno para poder amar a los demás de la forma correcta.

Dios nos dice que el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

Si hoy reflexionaran de su manera de amar, por ejemplo a sus hijos, ¿su amor sería como el que Dios pide? O ¿qué tal el amor hacia sus padres? O su forma de amar a su esposo (a) ¿se acerca a la forma de Dios? ¿Y qué tal a las personas que nos rodean?

Tenemos que reflexionar mucho, pero no solo eso, sino trabajar en ello, y hacer que en nuestro corazón esté viva la forma de amar como Dios ama porque sin duda de esta manera sabremos amar correctamente a los demás.

Como podemos equivocarnos humanamente sobre cómo amar a los demás, Dios nos dejó la forma correcta. Recordemos que podemos tener todo en esta vida pero si no tenemos amor no tenemos nada.

Fundadora de Sublime Amor.