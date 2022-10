La OSY prepara repertorio para los universitarios

Un programa ligero y muy atractivo para el público es el que interpretará este fin de semana la Orquesta Sinfónica de Yucatán, con obras que resultarán conocidas para la audiencia y que disfrutarán a plenitud.

Será un fin de semana de tres conciertos para la OSY, ya que, aunado a los que presenta habitualmente en el Teatro Peón Contreras —pasado mañana a las 20 horas y el domingo a las 12—, el mismo programa se ofrecerá el sábado 15, a las 20 horas, en el Foro Cultural “Alejandro Gómory Aguilar” de la Universidad Anáhuac Mayab a beneficio del proyecto de becas de la institución.

Juan Carlos Lomónaco, director artístico de la OSY, explica que el acercamiento a los universitarios hizo que eligiera un repertorio ligero y muy atractivo, fácil de escuchar y maravilloso.

Y es que interpretarán la Obertura “Guillermo Tell” de Rossini, la “Pequeña serenata nocturna” de Mozart y la Sinfonía número 1, Op. 21, de Beethoven.

Sobre la obertura, expresa que sobre todo el final es muy conocido, pues lo popularizó “El llanero solitario”.

Detalla que es la obertura más larga que compuso Rossini, como lo es también la ópera de la que forma parte, que fue la última del compositor, con carácter serio y en francés, y características distintas al concepto que se tiene del autor.

Tiene una introducción muy delicada de los chelos, luego una tormenta y luego un pastoral.

El concierto proseguirá con la “Pequeña serenata nocturna” de Mozart, compuesta en 1787 y, a juicio de Juan Carlos Lomónaco, la más famosa del compositor.

El programa finalizará con la Sinfonía número 1 de Beethoven, como parte de la intención de llevar poco a poco a la universidad todas las sinfonías del compositor.

Esta obra la compuso en 1799 y se estrenó en 1800 en Viena. Fue revolucionaria, al grado de que el público se quedó un poco desconcertado, porque es una sinfonía clásica pero innovadora, ya desde los primeros acordes comienza en forma distinta a cualquier sinfonía clásica que hubiera hecho Haydn o Mozart.

En el tercer movimiento, que siempre es lento en una sinfonía, como un minueto, Beethoven pone un scherzo, rápido.

Juan Carlos Lomónaco dice que a la música clásica hay que escucharla varias veces, pero en esta ocasión el programa está pensado para acercar a los jóvenes a esas composiciones con un repertorio accesible.

Enfatiza que la música sinfónica no es elitista, sino que las personas se inhiben ante ella, pero esto no debe ser así porque para disfrutarla no es necesario saber de ella.

Lo compara con ir a un museo, donde no se tiene que saber de restauración o la historia de los pintores para ver, sino que poco a poco va uno conociendo los datos.

El director artístico recuerda que, de las 20 orquestas profesionales que hay en el país, cinco o seis están en Ciudad de México y las restantes, en otras entidades, incluida Yucatán.

Afirma que esas orquestas, excepto la OSY, están subvencionadas por el gobierno en un 95 o 100 por ciento y en ellas se erogan hasta 80 millones de pesos al año.

Lomónaco agrega que la de Yucatán, una de las mejores orquestas del país, es la que menos cuesta al gobierno, porque recibe una tercera parte del presupuesto de las demás, con un aportación de apenas 20 millones anuales que sirve para cubrir la nómina.

Señala que esto se debe en parte al esfuerzo que hace el Patronato de la Orquesta, que aporta un 20% del presupuesto, y al ingreso de taquilla, que se destina a gastos de operación y de invitación a directores y solistas.— Iris Ceballos Alvarado