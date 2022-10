Reúnen fondos para más niños

El impacto emocional, económico y en la dinámica familiar que tiene el cáncer infantil en las familias es enorme, por ello la labor que realiza la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (Amanc) en Yucatán resulta trascendente para que puedan recibir tratamiento y vigilancia médica, y superar la enfermedad.

Y no es que el trabajo de esta agrupación sea la única manera de que los niños sean atendidos, pero sin duda, es parte del éxito en la atención y tratamiento de muchos pequeños, que hoy han superado la enfermedad, y otros que se encuentran en la lucha contra este padecimiento.

Marissa Goff Rodríguez, presidenta de Amanc en el Estado, comparte que quienes integran esta institución de asistencia privada saben que no son médicos, y de que de ellas no depende que los niños se curen de cáncer, pero sí son parte del éxito en la atención de quienes apoyan, que seguramente se enfrentarían a más dificultades para lograr la adherencia al tratamiento y la vigilancia que requieren.

Amanc tiene 22 años de presencia en el Estado, a lo largo de los cuales han atendido a numerosas familias con hijos con cáncer.

El viernes y sábado recién pasados la agrupación realizó el Primer Festival Otoñal, en las instalaciones del Club Libanés, con el fin de recaudar fondos para continuar con la construcción del nuevo albergue que se encuentra en proceso.

Actualmente atienden a 295 niños con cáncer, de los cuales 180 son niños activos, es decir que se encuentran recibiendo quimioterapia, y el número restante son niños que se encuentran en vigilancia médica, ya que Amanc los apoya hasta que son dados de alta totalmente, al ser considerados sobrevivientes de la enfermedad.

El rango de edad de quienes atienden va desde los cero años hasta los 19, pues, por ejemplo, tienen el caso de una bebé que al nacer se le diagnosticó con retinoblastoma y a las dos semanas de nacida se le comenzó a dar quimioterapia.

A quienes están en tratamiento se les brinda alojamiento, tres comidas diarias, apoyo de medicamentos oncológicos, si no hay en el hospital al que acuden; medicamentos primarios, estudios de gabinete, que antes absorbía la seguridad social, pero ya no lo hacen; boletos de camión para el transporte de quienes tienen que ir a sus casas, boletos de avión, para quienes necesitan viajar para realizarse un trasplante o recibir tratamiento por retinoblastoma, ya que para este último tratamiento no hay especialistas en el Estado que puedan atenderlo.

A los que están en vigilancia se les sigue apoyando con medicamentos y estancia al venir a consulta.

Dependiendo del tipo de cáncer que enfrenten, un niño puede seguir estando en tratamiento por varios años, y tienen que pasar al menos 5 años más desde que concluyó el tratamiento para que sean considerados sobrevivientes, por lo que hay familias a las que apoyan a lo largo de 8 años, y otras por menos años.

Marissa Goff destaca el impacto que el cáncer tiene en una familia, no sólo por la enfermedad en sí, sino también porque la carga emocional es tan fuerte que en ocasiones los matrimonios o parejas se separan; a veces los papás no aguantan el proceso y resienten también la ausencia de la esposa, y hay ocasiones en las que la madre no puede con la carga de atender al hijo enfermo y abandona a la familia.

En cuanto a lo económico, señala que no tienen cifras de cuánto cuesta el tratamiento de cáncer en un menor, ya que varía mucho dependiendo de qué tipo de cáncer se trate, ya que algunos requieren más tiempo de tratamiento y los medicamentos son distintos.

Un trasplante, que puede requerirse en caso de leucemia y algunos tumores, cuesta unos 3 millones de pesos. Y como se sabe, los medicamentos para tratar padecimientos oncológicos son muy caros, así como las inyecciones que en ocasiones requieren para subir las plaquetas.— Iris Margarita Ceballos Alvarado