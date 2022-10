Viral. Pide un PS5 y le envían una bolsa de jabón; crecen víctimas de 'estafas' en compras en línea

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que iba a ser una sorpresa para su marido, se convirtió en un momento de frustración para una pareja que se sumó a una larga lista de estafas de compras por un internet, una práctica que tomó auge gracias a la pandemia de Covid-19.

A través de TikTok, la usuaria @meyligc compartió en video el momento en el que se puede ver a su esposo feliz mientras abre una caja de Amazon en la que aparentemente venía un regalo que le había comprado, una consola de videojuegos. Sin embargo, al abrir la caja y retirar el papel, el hombre encontró una bolsa de jabón.

"Como cuando quieres sorprender a tu esposo con un PlayStation 5, pero la sorprendida fuiste tú y solo te mandaron un jabón foca de 15 mil pesos", escribió la joven en su video.

A pesar de la mala sorpresa que se llevaron, el clip funciona como prueba para demostrar a la empresa que la caja venía sellada y que realmente se trataba de un error por parte de la paquetería.

Este tipo de vídeos se han convertido en respaldo de los internautas para demostrar que sus paquetes, con un alto valor monetario, llegan sellados, y así poder pedir un rembolso por su valor.

Estafas de compras por internet

El video rápidamente se hizo viral en la plataforma, ya que muchos usuarios reaccionaron indignados por el error e incluso algunos sumaron experiencias de "estafas".

"Una vez compré una serie s y me llegaron paquetes de harina", "A mí me llegó un pinos y un papel de baño", "Me pasó lo mismo, compré un celular y me llegó un jabón", "Mi hermano pidió un teléfono y le llegó un paquete con croquetas", "Me llegaron unos pañales que nunca pedí", "Yo pedí unos AirPods Pro y me llegó un cargador usb"; son algunas experiencias que se leen en el vídeo en cuestión.

"Por eso siempre grabo todo antes de abrir lo que me llega", fue el comentario de otro internauta.

La usuaria comentó que se reportó el hecho a Amazon y que su dinero ya se encontraba en proceso de devolución.

¿Cómo puedo devolver o solicitar un reembolso en Amazon?

La plataforma de compras en línea internacional tiene una amplia política de reembolsos y devoluciones que se pueden consultar a través de amazon.com.mx.

En caso de recibir un producto defectuoso, se le pide al comprador comunicarse con el Servicio al cliente del fabricante o distribuidor como se indica en la garantía del producto.

"Puedes devolver un producto defectuoso dentro de los 30 días a partir de la fecha de entrega del pedido a través de nuestro Centro de devoluciones en línea o puedes comunicarte con nuestro departamento de Servicio al cliente", cita el apartado de Acerca de nuestras políticas de devoluciones de Amazon.

También se aclara que si Amazon.com.mx envía un reemplazo por un producto dañado o defectuoso, se debe devolver el producto original dentro de los 30 días posteriores a la fecha en que confirmamos el pedido de reemplazo. Salvo que se trate de un producto defectuoso con un vendedor externo.

"Si recibes un producto dañado, visita nuestro Centro de devoluciones para devolverlo dentro de los 30 días siguientes a la fecha de recepción del pedido o ponte en contacto con nuestro departamento deServicio al cliente".

En general, Amazon ofrece una política de reclamación de 30 días posteriores a la fecha de entrega del producto.

¿Qué productos no se pueden devolver a Amazon?

La plataforma también detalla sobre aquellos productos que no se pueden devolver como: