El grupo 'Vuelve a vivir' de jugadores anónimos, de gala

Vuelve a vivir, fundación que ayuda a enfrentar la ludopatía en la ciudad de Mérida, este viernes cumplió 10 años orientando a quien lo necesita. Jorge L., quien es un integrante en rehabilitación, cuenta su experiencia a Diario de Yucatán.

“Yo no era capaz de levantarme y quitarme (del juego)”, relató Jorge L., quien con la ayuda de Jugadores Anónimos Mérida, Grupo Vuelve a Vivir, dejó la ludopatía hace 5 años, después de haber vivir 17 años de adicción.

“Afuera la responsabilidad, afuera la honestidad, te vuelves mentiroso, te vuelves deshonesto, manipulador, chantajista, vendes cosas, rompes cosas”, compartió el integrante del grupo.

“Cuando hablo de la pérdida de la responsabilidad me refiero a perder la dignidad completa, porque hay casos extremos en los que la gente hace lo impensable por obtener dinero para seguir jugando. Ejemplo de eso es vender propiedades, terrenos, casas, carros y por último hasta el cuerpo”, detalló en relación con las experiencias compartidas por otros integrantes del grupo.

Jorge L. señaló que, de acuerdo con su experiencia, el momento en el que usualmente la persona adicta se percata de su mal estado suele ser cuando la presencia de la angustia, la desesperación y la ansiedad se hacen constantes debido a la cantidad de deudas y conflictos tanto familiares como sociales a las que una persona ludópata llega a enfrentarse.

Jorge L. comentó algunos de los efectos: “Si mantenías una posición económica estable, de repente te ves sin ningún peso, sin nada, sin patrimonio, con pérdida de familia y de todo”.

En cuanto a la sensación que él enfrentaba ante el juego, comparte: “En mi caso ya no me importaba ganar. Me importaba sentir esa adrenalina de estar jugando porque aunque la máquina me diera cantidades para que a un jugador social le pudiera haber redituado un mes o dos meses, incluso un año, a mí se me fugaba en un “apretón” de la máquina”. Señala relatando que cuando tenía una cantidad de dinero, esta se perdía al volver a jugar.

Agrega que en la fundación ha conocido algunos testimonios que comparten experiencias con intentos de suicidio relacionados con los altos niveles de estrés a los llegan a enfrentarse como causa de su relación con el juego y repercusiones que este tiene en diferentes áreas de sus vidas.

El grupo

El grupo conmemoró el pasado viernes sus 10 años de fundación en los que, por medio de su programa, han ayudado a muchas personas a dejar la adicción hacia el juego de apuestas.

Hoy tiene poco más de veinte asistentes activos y en sus instalaciones han pasado incalculable número de personas; entre ellas, incluso, menores de edad.

Para asistir el único requisito que se requiere es la aceptación del problema y las ganas de enfrentarlo, según detallo Jorge L. en la entrevista.

Invitación

Jorge L. Invitó a las personas que estén pasando por situaciones de conflicto a causa del juego. Las sesiones se realizan los días lunes, miércoles y viernes, de 20 a 21:30 horas.

También tienen grupos de apoyo por vía telefónica a los que el público puede comunicarse a través del número 9995-45-29-25.

El grupo Jugadores Anónimos Mérida, Grupo Vuelve a Vivir se sitúa en el local de la avenida Alemán No. 99-A entre 19 y 19-A, departamento 4, colonia Itzimná.— CLAUDIA SIERRA MEDINA