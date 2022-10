Padre Manuel Ceballos García: Homilía del domingo 2 de octubre

“No somos más que sirvientes…”

Los Apóstoles, conscientes de su debilidad, pidieron a Jesús que les aumentara la fe, y Jesús les respondió que, si tuvieran fe, es decir, confianza en Dios, harían grandes cosas por muy pequeña que fuera esa fe. Cuando estuvieran caminando por el mundo, cumpliendo la misión de predicar el Evangelio, entonces verían la fuerza de esa fe, la virtud que desarrolla esa fe pequeña que ahora está en sus comienzos. El grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas corrientes y que produce el mayor de los arbustos hasta el punto de que en él anidan los pájaros del cielo, es la imagen proverbial de la extraordinaria fuerza de lo pequeño.

La parábola del esclavo inútil contiene una enseñanza diversa. Jesús recurre a las relaciones que mantiene un esclavo con su amo para enseñar a sus discípulos que la verdadera humildad descansa en el reconocimiento de nuestra total dependencia de Dios. El esclavo era, en aquellos tiempos, una propiedad de su amo. Este podía disponer del esclavo según su voluntad indiscutible e indiscutida, sin que tuviera que agradecer los servicios prestados o retribuirlos. Así es el hombre delante de Dios, como un “esclavo”.

Así pues, la fe, aunque pequeña y reducida, tiene la fuerza de arrancar lo que está consolidado, tiene la capacidad de cambiar las suertes y de virar los destinos, de transformar la historia, de trasplantar en el mar lo que puede vivir solo en tierra.

En la parábola del amo exigente, el protagonista no es el amo con su comportamiento sino el sirviente con su actitud de total disponibilidad, sin cálculos o limitaciones. De este modo, la relación entre Dios y la persona no es la que hay entre el que da trabajo y el asalariado sino que el hombre debe entregarse a Dios con amor, de manera libre y total, ni conocer horas y tiempos, premios y recompensas…

Todos debemos reconocernos como “sirvientes inútiles”, serenos y felices de poder donar, amar, sacrificarnos por Dios y por los demás sin la férrea lógica del provecho, ya que se tiene la convicción de que “ni el que planta, ni el que riega es algo, sino Dios el que hace crecer” (1 Cor 3, 7).

La fe no recrimina, no exige derechos, no es el cambio ofrecido a Dios por algún don, sino que es solamente la respuesta que el don divino ha encendido y suscitado en nosotros. Por eso no se vale hacer cuentas matemáticas de mérito sobre nuestras buenas obras, ya que la fe no es un contrato jurídico con cláusulas precisas, sino que es una donación de amor en que se quisiera dar todo a la persona amada, incluso la misma vida.