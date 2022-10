Alberto Urzaiz y su evolución a lo largo de 50 años

“Me importa mucho que el cuadro esté bien terminado. No saco un cuadro de mi taller y no lo firmo hasta que no esté satisfecho y convencido de que ya está terminado (…) A veces hay cosas que salen fácil, pero yo he aprendido a desconfiar de lo que sale fácil. Hay que buscar un poco más y no quedarse con lo primero que sale”, dice el maestro Alberto Urzaiz.

El artista comparte que aunque, a veces sus cuadros parecen espontáneos, en realidad son resultado de mucho trabajo y esfuerzo y de una meditación profunda para corregir detalles como manchitas o rayas que sobran o faltan.

Con la exposición “El azar y la memoria”, que se inauguró ayer en la galería Jaime Barrera Arte Contemporáneo, se reconoce al pintor por sus 50 años de trayectoria.

La muestra consta de 17 obras que forman parte de la colección de la familia Novelo Gómory, de diferentes épocas y en las que es posible advertir los diversos caminos que el autor ha explorado en los últimos años (la más antigua es de 2007).

Las obras nunca habían sido expuestas al público, por lo que la exposición, patrocinada por la galería, el Ayuntamiento de Mérida y Grupo Megamedia, es una oportunidad para la retroalimentación, dice el artista.

Y es que, confiesa, hay cuadros que no recordaba y verlos de nuevos le refrescó la memoria. “Cuando los vuelvo a ver me transmiten emociones diferentes”, dice al Diario.

El maestro comenzó a pintar cuando era muy joven, pero fue a partir de su primera exposición, en 1972 en Monterrey, que empezó a considerarse pintor. En aquel entonces su pintura era figurativa: paisajes, bodegones, retratos… Pero sus constantes viajes a Ciudad de México lo fueron encaminando al estilo abstracto.

“Estudiaba arquitectura en el Tecnológico de Monterrey y varias veces me trasladé a Ciudad de México a ver exposiciones. Pude conocer el trabajo de artistas abstractos, entre ellos el de Fernando García Ponce, que me impresionó mucho”.

A partir de eso, más su amistad con artistas como Gabriel Ramírez, comenzó a entender un poco más el abstracto, a descubrir sus posibilidades y la libertad para experimentar, incluso con técnicas y materiales.

Sus inicios, sin embargo, fueron un tanto geométricos, debido a su formación como arquitecto, “pero poco a poco me fui liberando de esa rigidez, experimentando cosas un poco más sueltas”.

Señala que el colorido en sus obras igualmente ha ido evolucionando: “Al principio utilizaba muchos colores fuertes, colores primarios, intensos.., pero he ido evolucionando a colores más de la naturaleza: tierras, piedras… hay una búsqueda de tonalidades y de matices mucho más interesantes. Creo que eso ha marcado la evolución que he tenido”.

Ahora, dice, su pintura es más experimental, casi realizada sobre la marcha y buscando siempre nuevas fórmulas de expresión, tanto en la forma como en el color.

En el caso de las obras de la exposición “El azar y la memoria”, el maestro Urzaiz señala que son muy variadas, de diferentes épocas, hechas en diversos momentos y búsquedas.

“Mucha gente me conoce y conoce mi trayectoria; pero en esta ocasión prácticamente son obras inéditas. Algunas, incluso, se salen un poco de lo que tradicionalmente expongo”.

En la inauguración de la exposición, que permanecerá abierta hasta el 8 de noviembre, se contó con la presencia de Irving Berlín Villafaña, director de Cultura del Ayuntamiento de Mérida.— IVÁN CANUL EK