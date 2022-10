Padre Manuel Ceballos García: Homilía del domingo 23 de octubre

“Dios mío, apiádate de mí…”

Jesús dirigió esta parábola contra los fariseos, unos personajes que se tenían por justos y despreciaban a los demás. En ella nos muestra la diferencia que hay entre la verdadera y la falsa piedad.

El fariseo comenzó, según la costumbre judía, dando gracias a Dios; pero no le dio gracias por lo que Dios hace, por las maravillas de Dios, sino por lo que él mismo hacía. Nada de lo que dice el fariseo en su oración es mentira: los fariseos eran fieles cumplidores de la ley, y muchos fariseos hacían obras de piedad que no estaban mandadas, como ayunar dos veces por semana y pagar diezmos de todo cuanto tenían. Pero el fariseo se presentó delante de Dios como un autosuficiente, y ésa fue la mentira de su vida y de su oración; por eso, no daba gracias ni suplicaba en verdad, sino que estaba “pasando factura” y exigiendo; además, despreció a los otros que no eran como él.

En cambio, el publicano solo tenía ante sus ojos los propios pecados, no se comparó con nadie y no denunció los defectos ajenos; pidió perdón a Dios y en eso mostró que era sincero y humilde. Y Dios, que resiste la mentira de los orgullosos y enaltece a los humildes, despidió al fariseo sin su favor y concedió el perdón al publicano.

Jesús, pues, describe la degeneración que puede infectar la más pura espiritualidad que el fariseo —en la parábola— trató de presentar, sintiéndose fiel cumplidor de la ley. Sin embargo, en la oscuridad de aquel lugar sagrado, un publicano colaborador del imperio romano es puesto por Jesús como modelo ejemplar para los demás.

El fariseo enumeró los méritos de su vida justa y respetada, convencido de que la balanza de los pagos con Dios se inclinaba a su favor, porque era un modelo del hombre religioso y observante, perfecto y seguro de sí. Muy distinta es la oración de súplica del odiado cobrador de impuestos para el Imperio Romano. Él confesó su pobreza y su pecado: “Ten piedad de mí, que soy un pecador”. La razón de su oración no es su justicia sino la misericordia de Dios. Un Dios que desequilibra la balanza pidiendo al hombre su conversión. El publicano es modelo del hombre de fe que espera de Dios perdón y salvación.

El regalo de la salvación es muy superior a nuestro mérito y por eso nunca puede ser equiparado a una obligatoria recompensa por lo que hace la persona. Eso recuerda lo que Jesús dijo en otra ocasión: que, cuando termináramos de cumplir con nuestro deber, nos dijéramos a nosotros mismos: “Solo soy un sirviente, no he hecho más que lo que tenía que hacer”.