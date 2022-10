Sobrepasado por las enfermedades mentales

Niños que dejaron de socializar en una etapa importante de su vida, en la que el contacto con los otros es primordial; adolescentes y jóvenes que no convivieron con sus pares y mujeres que vieron aumentar la carga de responsabilidades durante el confinamiento fueron algunas condiciones causantes del reciente incremento de enfermedades mentales.

Ante un sistema de salud no preparado para atender estos padecimientos, ya que las enfermedades mentales han sido por muchos años el “patito feo” en las instituciones de salud y en las políticas públicas, el incremento de los casos de depresión y ansiedad no se ha podido atender como se debe, en parte también por el escaso número de especialistas en psiquiatría en el país, al grado que en entidades como Chiapas no se llega ni siquiera a un profesional por cada 100 habitantes.

Así lo planteó la doctora Shoshana Berenzón Gorn, moderadora del simposio “Salud mental, un problema mundial recrudecido por la pandemia”, que formó parte del 46o. Congreso Nacional de la Academia Nacional de Medicina de México, que hoy finaliza en Mérida.

La profesional en el área de la salud mental presentó un panorama de antes y después de la pandemia.

Citó algunas amenazas a la salud mental: las desigualdades económicas y sociales, los problemas complejos como la pobreza, los conflictos prolongados, la violencia; las disparidades y la exclusión económica, social, cultural y de género, entre otros.

Antes de la pandemia, los trastornos mentales habían aumentado en todo el mundo un 16%.

Estos padecimientos tienen un costo social elevado que puede prevenirse, ya que el ausentismo por enfermedad es de 26 días en promedio para depresión, a lo que se aúna la pérdida de productividad.

La doctora Berenzón manifestó que hay más discapacidad por las enfermedades mentales que por los males crónicos, como la ciática, por ejemplo.

Las personas con padecimientos mentales graves mueren de 15 a 20 años más jóvenes.

Cuando se declaró la pandemia, los servicios de salud mental, que ya de por sí no eran cubiertos como debía ser, se enfrentaron a una reducción del presupuesto.

Antes de la crisis sanitaria se destinaba solamente el 2% del presupuesto de salud a la salud mental y a partir de la pandemia se redujo un 10%. Además, se cerraron los servicios psiquiátricos en algunas instituciones médicas, por lo que las personas que ya presentaban un padecimiento de este tipo dejaron de recibir atención.

De cada 10 enfermos, ocho no fueron atendidos cuando lo necesitaban.

Esto también ocurre porque los psiquiatras están concentrados en tres ciudades del país. En Ciudad de México hay 20.7 psiquiatras por cada 100 habitantes y en Chiapas, 0.57.

Efectos del confinamiento

La especialista alertó que el confinamiento afectó de diversas formas a la población: los niños no pudieran socializar, algo muy importante en las etapas tempranas de la vida; los adolescentes y jóvenes se vieron obligados a estar encerrados en casa con sus padres sin poder convivir con sus pares, mientras que las mujeres tuvieron sobrecarga de responsabilidades. A esto se le suma el aumento de la violencia a las mujeres y los niños; la soledad y el aislamiento de las personas de la tercera edad.

Antes de la aparición del Covid-19 se tenía un registro de 18% de la población con ansiedad y del 7% con síntomas de depresión. Una medición hecha en 2020 arrojó que el 50% presentaba síntomas de ansiedad y el 28%, síntomas de depresión.

En este regreso a la “normalidad”, la especialista compartió algunos consejos, como hablar de lo que pasó, ya que no se regresó a lo mismo; realizar ejercicios de meditación, yoga o respiración cuando hay estrés; practicar el manejo de las emociones cuando hay miedo, enojo, ira, frustración, y trabajar en la recuperación de los patrones de sueño, nutrición e imagen corporal, entre otros.

Resaltó la importancia de dar acceso a servicios de salud en esta área y preparar un plan de salud mental y apoyo psicosocial en emergencias de salud pública, ya que los expertos han dicho que hay una alta posibilidad de que la humanidad se enfrente a otras pandemias y hay que estar preparados.— IRIS CEBALLOS ALVARADO