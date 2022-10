Es la presidenta municipal la scout Ana Bates

En el marco de la Semana Scout 2022, el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, entregó a la joven Ana Patricia Bates Paredes la estafeta como presidenta municipal por un día.

En la ceremonia realizada ayer en la Sala de Presidencia del Palacio Municipal, Barrera Concha manifestó que se identificaba con la joven, ya que, al igual que ella, creció con los valores scouts, mismos que se asemejan a los que día a día se ponen en práctica al frente del gobierno municipal.

“Esta experiencia marca la vida de quien asume el cargo. Yo me identifico con ellos, ya que formé parte del Grupo 10 de la colonia Alemán. Son valores que te forjan como persona, como profesional y que siempre hemos defendido”, indicó el funcionario, según le cita un comunicado del Ayuntamiento.

“Pato”, como es conocida en la Provincia Yucatán de la Asociación de Scouts de México, A.C., se dijo agradecida por asumir el cargo y otorgó al primer edil una pañoleta, escudo de grupo e insignia de la Semana Scout.

“He sido scout desde los siete años y he aprendido que tenemos la finalidad de dejar al mundo en mejores condiciones; para lograr todo eso agradecemos este tipo de actividades y por abrirles las puertas a los jóvenes. Tengo una petición: sigan creando este tipo de espacios de vinculación para seguir creando a estos agentes de cambio”, añadió.

Para obtener el derecho a ejercer el cargo, Ana Patricia Bates Paredes presentó el proyecto “Es hora de brillar”, cuyo objetivo es concienciar sobre el trabajo de asociaciones que ayudan a jóvenes con discapacidad intelectual, que desde los 15 años y después de la escuela secundaria no encuentran un plantel donde estudiar.

Barrera Concha agradeció la aportación de este tipo de asociaciones a la dinámica de la ciudad. “Reconocemos la labor de estas asociaciones civiles que se encargan de focalizar temas que no vemos. Me da gusto conocer su trabajo, todo esto es en equipo, no depende solo del alcalde, ni de los scouts, sino de todos; como autoridad no podemos ser indiferentes ante el dolor de gente que nos necesita”, enfatizó.

Ana Patricia forma parte del Grupo 15 “Anikabil” y de la comunidad de caminantes “Romanus”. También es la coordinadora del equipo “Tulio Hostilio”.

Invitados

En el acto protocolario estuvieron presentes Ricardo José Paz Echeverría, presidente de la Provincia Yucatán de la Asociación de Scouts; Rafael Rodríguez Méndez, regidor presidente de la Comisión Especial de Juventud y Deportes y Educación; Julio Sauma Castillo, secretario de Participación Ciudadana; Katia Victoria Briceño, jefa del Departamento de Juventud; los padres de Ana Patricia: Moisés Bates Larrache y Silvia Elena Paredes Pérez, así como integrantes y directivos de la comunidad de scouts.