Trata Christopher Phillips duelo y amor en un libro

El escritor y filósofo Christopher Phillips presentará mañana en el Centro Cultural José Martí su libro “Hacia un alma de bondad”.

El libro, que escribió en Mérida en plena pandemia, es una narración de vivencias con perspectiva filosófica, según explica su autor en entrevista con Diario de Yucatán.

Su escritura se inició después de que las presentaciones de Phillips fueran canceladas por la contingencia sanitaria: “Iba a ir a Arabia Saudita, Brasil, parte de Estados Unidos, pero me senté en mi escritorio y empecé a escribir ‘Hacia un alma de bondad’. Fue un proceso muy lindo”, asegura.

La publicación aborda pérdidas, reveses de la vida y cómo, “después de recorrer un túnel oscuro, se puede llegar al otro lado y descubrir nuevas formas de alegría, gozo, esperanza y amor”.

Una motivación en su realización fue la muerte de su padre Alexander, el 17 de septiembre de 2011.

También “trata de cómo canalizar las pérdidas. A veces, cuando hay una pérdida grave e injusta, sentimos amargura, hasta deseo de venganza”, añade.

“Yo trato de ser un buen ejemplo para él. Para mí fue la cosa más horrible no haber tenido la oportunidad de estar juntos y despedirme, pero lo que me da un poco de alegría es que la última cosa que nos dijimos fue: ‘Te amo’. Saber que ésas fueron nuestras últimas palabras me ha ayudado mucho”.

El libro reflexiona sobre la misión y valores ante la tragedia, tales como un acto de maldad hacia un ser querido; todo desde “una guía filosófica que ilumina al lector quien, quizá, pasa por un momento difícil; no conozco a ninguna persona que no haya perdido un ser querido durante la pandemia; este libro podría ser de ayuda”.

Christopher Phillips señala que no se sabe cuándo terminará la vida y que, debido a esa impermanencia es importante convertir la tragedia en lección positiva y así andar el camino de la vida con mayor inspiración.

El libro también se presentará en librería Gandhi de Galerías Mérida, pasado mañana.— IVÁN CANUL EK