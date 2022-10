Yeny Canché Canul: Disfruta la vida sin acelerador

Conforme pasan los años uno va valorando lo que es realmente importante de la vida y que muchas veces pasa desapercibido.

Desafortunadamente no aprendemos a valorarlo porque conforme pasan los años hay más y más cosas que nos agobian, nos afanan o nos quitan nuestra paz.

Si nosotros nos permitiéramos vivir como Dios nos recomienda, viviríamos momentos más hermosos y aprenderíamos a vivir un día a la vez, pero tantas veces nos cegamos con todo lo que quisiéramos obtener —ya sea materialmente o profesionalmente— que nuestro tiempo es absorbido por estrés, ocupaciones, éxitos o metas.

Sin embargo, aclaro que el querer crecer, lograr algo o ser alguien en la vida no es malo, lo malo es que todo eso nos haga olvidar el verdadero sentido de la vida.

Dios en Mateo 6:25 nos dice: “No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa?”.

Dios es el sustentador de todo, conoce a la perfección cada anhelo de nuestro corazón, por ello es mejor dejar en sus manos todo y que todo lo que deseamos sea conforme a su voluntad.

A nosotros nos corresponde hacer lo necesario pero sin afanarnos, es decir, no quiere decir no trabajar o no procurar nuestro bienestar o el de los demás; se trata de tener presente a Dios recordando que el exceso de trabajo y preocupaciones nos roba la posibilidad de vivir la vida de una manera más ligera disfrutando de todo lo que Dios nos ha dado en su creación, así como a nuestros seres amados.

