Un concierto que llenará el espíritu

Cantantes yucatecos ofrecerán su talento a beneficio del ministerio de alabanza de la rectoría de los Sagrados Corazones, que forma parte de la Escuela Hogar, en la colonia México, con un concierto católico que brindarán en el Foro Cine Colón el viernes 11 de noviembre próximo, a las 8:30 p.m.

Oswaldo Ancona Millet, integrante del comité organizador, detalló que la velada lleva por título “Tiempos de gracia” y será un concierto para toda la familia.

Añadió que el ministerio de alabanza de los Sagrados Corazones —el cual, recalcó, es un elemento importante en las misas— cuenta con instrumentos musicales que se han usado durante mucho tiempo y que ahora tienen planes de cambiar con el interés de brindar un mejor servicio en las misas.

Agregó que no se ha dado en Mérida un concierto católico desde hace tiempo y que ésta es una oportunidad para que la gente pueda asistir a una presentación de este tipo, en la que no interpretarán las canciones que acompañan a las misas, pues no es un evento litúrgico.

El programa, precisa, incluirá composiciones católicas de diferentes ritmos que resultarán muy agradables para los asistentes.

“Éste será un concierto que les llenará el espíritu, que los acercará a Dios; será algo bonito que muy raras veces se da y qué bueno que ahora se pueda ofrecer”, declaró Ancona Millet.

Repertorio

Los temas que se escucharán en el evento del 5 de noviembre tendrán mensajes católicos y de valores cristianos, muchos de ellos compuestos por Fernando Leal, aseguró el integrante del comité organizador.

Participarán en la presentación el grupo Luz de Jesús, dirigido por Leal; Cony Ancona, Lenny Sánchez, Rosalinda Matos, Fernando Ruz y Ramiro Medina.

El programa tendrá acompañamiento en vivo de músicos y sus organizadores invitan a asistir a todos los integrantes de las familias.

Los boletos tienen precio de $150 y se pueden adquirir en los Sagrados Corazones.— CLAUDIA SIERRA MEDINA