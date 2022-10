Ara Malikian es a la vez tradicional y experimentador

LIMA (EFE).— Ara Malikian se siente heredero de muchas raíces: la armenia, la árabe, la española y otras que también inspiran su música. Con ella predica que el arte “es ejemplo” para la sociedad y trata de demostrar la existencia de un “idioma en común” capaz de desvanecer fronteras en un mundo hostil a la migración.

El violinista se define como “un clásico con influencias de diferentes culturas” y, a la vez, un experimentador que, en su constante desafío a la tradición, se deja llevar por una fuerza indomable.

“Lo que hago, no lo sé. No sé qué tipo de música hago, ni puedo controlarlo. A veces incluso empiezo a componer con un estilo y luego, sin querer, se me va en otro lado, en otro mundo, pero me gusta dejarme llevar, hacer cosas que no tienen regla, ni tradiciones, ni el purismo de cada estilo”, reconoce.

Su música tiene aires zíngaros y árabes, con guiños al jazz, blues y cultura mediterránea de la que se empapó en España, donde vive desde hace 20 años. Todo sazonado con un estilo propio que amalgama las múltiples identidades que lo forjaron.

Malikian nació hace 54 años en Beirut, en una familia de armenios exiliados. Dice no recordar a qué edad empezó a tocar el violín, pero repite una vez más que fue su padre quien lo obligó.

“Me puso un violín en la barbilla y allí se me quedó clavado”, relata, tras admitir que lo suyo con el instrumento no fue amor a primera vista, pese a sentirse ahora “eternamente agradecido” de aquella imposición.

El músico aprendió a tocar durante la guerra civil libanesa. Pasó horas y horas refugiado de las bombas en partituras, hasta que una beca de estudios a Alemania lo rescató de la calamidad.

Aquél fue el preludio de su periplo internacional como migrante e intérprete, con el que asegura estar viviendo “su sueño de hacer música” y demostrar, a través del arte, que es posible usar un lenguaje universal para evitar esas guerras “insoportables” que siguen “haciendo mucho daño”, el mismo que él sintió en su propia piel.

“Si con la música podemos entendernos y puedo dialogar con alguien de Perú o con alguien de Irlanda o de Japón, ¿por qué también no podemos dialogar y entendernos sin hacer música? Creo que es un ejemplo, el arte, de cómo debemos vivir en nuestra sociedad”.

Al igual que su música, defiende que “cualquier persona debe poder ir donde quiera, como quiera, cuando quiera y nadie debe impedirlo” porque “el mundo no pertenece a nadie”.

Al artista le cuesta mantener fija la mirada o dejar de frotarse las manos llenas de anillos, pero se le escapa una sonrisa, con cierta ternura, al explicar que su último disco, “Ara”, lo engendró durante el confinamiento, al lado de su hijo Kairo.

“Me metí en el mundo de la imaginación de mi hijo, de su cabeza, su fantasía, su educación, su crecimiento. Y volví a una época que yo no tuve (...) No tuve infancia y fue bonito recuperar este tiempo perdido con él”, admite.

Entre sus idas y venidas en aeropuertos y aviones, no pasa un día sin estudiar violín. “Todos los días, sin excepción, por lo menos dos horas”, cuenta sobre lo que define como adicción.

Meditación

Pero el mayor disfrute lo vive encima de los escenarios, donde entra “en un trance, en una meditación”, en medio de una “fiesta” que suele ser exclusiva para ciertos grupos sociales al pertenecer a un mundo “muy elitista, muy cerrado”.

“Es difícil para todo el mundo acercarse (a la música clásica), por eso es cada vez menor y sufre (...), si no hubiera un dinero público o mecenas no sobreviviría, mientras que el pop, el rock, el reguetón es una música que puede sobrevivir porque es de masas”, sostiene.

En Perú, Malikian descubrió la música del violinista ayacuchano Chimango Lares, defensor de la tradicional danza de las tijeras, con quien espera colaborar algún día.

Mientras tanto, seguirá “seguro un año más” llevando un soplo de “optimismo y esperanza” hasta otros rincones del mundo, donde hará resonar “The Ara Malikian World Tour”.