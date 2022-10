Gusta su arte en Alemania

William Pino Rosado es de Yucatán y de Alemania en este momento de su vida. Desde 2016 dio un cambio radical su vida, en la ciudad de Cottbus, Alemania, en donde tiene su galería, su taller de pintura y es profesor de Español y de Artes Visuales en una secundaria.

Domina el alemán y entiende el inglés, y se ha abierto paso en ese país, en esa ciudad, en particular cerca de Berlín, que es frontera con Polonia.

Realmente puede cruzar a pie a Polonia, comentó en una entrevista en esta ciudad en la que se encuentra de vacaciones.

Dijo que todo comenzó cuando fue invitado a una exposición de arte con unos amigos de Alemania, en el 2013. “Estábamos con el show de que se iba a acabar el mundo, que lo decían los mayas, e hice una exposición de pintura de esta cultura, del antes y del ahora”. “Volé con 17 pinturas a Alemania y mi sorpresa fue que todas se vendieron en la exposición, estaba súper emocionado, me dijeron: ‘tienes que trabajar aquí, es un buen lugar para vivir y para el arte’, entonces en 2014 me fui, pero tenía que ir y regresar porque todavía no tenía permitido vivir en Alemania. Estaba tres meses ahí y tres meses acá, era complicado”.

“Empecé a producir, a pintar allá, comencé mi pequeño taller y a veces no sabía si mis herramientas estaban aquí o en Alemania, hasta que finalmente decidí quedarme”, cuenta.

“La ciudad es muy bonita, es medieval, está llena de murallas antiguas. Cuando uno va se siente en la época de las brujas, de la Santa Inquisición, de esa época y también es romántico el ambiente y tranquilo también”.

“A partir que me quede abrí mi taller al pueblo, en el centro de Cottbus, y mucha gente comenzó a preguntarme sobre cursos de pintura porque curiosamente en esa ciudad comenzaron a cerrar todas las galerías de arte, no sabemos por qué, si no era redituable”.

“El caso que fue una casualidad que eso a mí me vino de perlas y fue que empecé a dar clases de pintura también, no solamente vendí mi obra. Iba gente de todas las edades y para mí el gran reto era el idioma, todo era en Alemán”.

“Cuando abrí el taller ya tenía dos o tres años de ir y volver, entonces ya hablaba un poquito de alemán, aparte una amiga que es profesora de arte me ayudó con el idioma y también aprendí mucho con los niños. Y después de los casi 7, 8 años de mi vida allá, fue que ya podía comunicarme bien en alemán, sin darme cuenta”.

“Por una casualidad, una profesora de secundaria se enfermó y yo ingresé como suplente de escuela y empecé a dar clases de español, aparte de seguir con las clases del taller y la galería”.

“Por la tarde era artista y por las mañanas era profesor de Español, y así estuve meses y cuando me di cuenta ya había pasado un año y la profesora no regresó, me quedé, hice mi seminario de educación y hace como dos meses presenté mi examen al Ministerio de Educación y ya soy profesor en Alemania, oficialmente, nunca me imaginé hacer otra carrera allá”.

Y también se dio la oportunidad de que el yucateco diera clases de arte en la misma escuela.

“No paro de trabajar, estoy con los adolescentes en la secundaria, les atrae mucho la cultura mexicana, el tipo de arte colorido que es diferente al arte europeo, apagado, un poco aburrido, muy sobrio, en cambio mi galería es una explosión de colores mexicanos, eso ha atraído a los clientes”.

“Cuando ingresan a la galería piensan que soy latinoamericano enseguida y cuando empiezan a ver los cuadros mayas, porque tengo mucha temática de esa cultura, me llama mucho la atención que reconocen la cultura maya tan lejos y qué impresionante es para mí”.

Comentó que cuando regresa a Alemania lleva recados y ha tenido problemas con la aduana, pero los lleva para cocinar con sabor más cercano a Yucatán porque la comida extranjera es diferente totalmente.

“Yo pienso que aquí en Yucatán la gente sí aprecia mucho el arte, tiene mucho interés, pero vivir del arte es otro tema”, expuso.

“En Alemania tengo esa oportunidad de producir, vender y no necesitaría ser maestro para vivir, con el arte sería suficiente”.

Comentó que la guerra de Rusia contra Ucrania ya se empieza a ver en las tiendas. “No hay aceite, pan, todo lo que tiene que ver con harina, están haciendo compras de pánico, y también he comprado algo por si acaso; hay la posibilidad de que Alemania se quede sin gas y si cierran el conducto se tendrá que comprar de otro país y es muy caro. Entonces mucha gente está comprando parrillas eléctricas, está preparándose”.

Igual por la guerra el euro se ha devaluado mucho, está igual que el dólar.

Recordó que su mamá le dice que cuando era niño decía que cuando fuera grande sería un pintor famoso y viviría en Europa. “Se cumplió mi sueño de niño”.

William cumplirá 40 años el 3 de noviembre y celebrará en Mérida, en familia, después de mucho tiempo.— Claudia Sierra Medina