Publica su nueva novela

MADRID (EFE).— “Las revoluciones terminan siempre con un Daniel Ortega en su finca, lo que no significa que no haya que hacerlas”, aseguró Arturo Pérez-Reverte, quien dedica su más reciente novela, “Revolución”, a hechos en México durante los tiempos de Emiliano Zapata y Pancho Villa.

Tardó un año y medio en escribirla, pero es “el resultado de toda una vida”, explicó el escritor español en la presentación de la obra.

Destacó las experiencias de su labor como reportero de guerra en la que, durante 21 años, vivió muchas revoluciones y de donde puede decir que “por lo general las pierden quienes las hacen”.

En su opinión, todas las revoluciones son violentas porque una pacífica no suele salir adelante. “Pero una vez hechas quien sale a la calle, quien da la cara, quien pelea, vierte la sangre (...) cuando termina todo, entonces llega el otro, el que estaba detrás o el que no estaba y dice: apártate que ya me encargo yo de gestionar esto”.

Su novela está protagonizada por Martín Garret, un joven ingeniero español de minas que se incorpora de manera accidental al ejército de Pancho Villa e inicia un camino de madurez. Martín es un personaje al que Pérez-Reverte ha dado su “mirada” ante el mundo.

En este caso, la novela “recorre un poso de melancolía al ver tanta sangre y sufrimiento para que veamos lo que es México ahora: la injusticia sigue, el caciquismo sigue, la humillación, la tristeza sigue... El haber visto esas cosas hace que uno no se haga muchas ilusiones sobre las grandes palabras revolucionarias”, declaró.

En la novela, “el protagonista no es un revolucionario, él no cree en la revolución”, aseguró.

No es una novela histórica, continuó, ya que sus libros, incluso los del capitán Alatriste, ambientados en el Siglo de Oro español, son siempre “falsamente” históricos, pues aprovecha la Historia como una recreación y un pretexto para entender mejor el presente.

“Una novela actual me parece vulgar, porque el tiempo es vulgar”, dijo el escritor en referencia a la actualidad.

Figuras femeninas

En su más reciente publicación tienen un papel destacado tres mujeres: una joven de familia acaudalada, una periodista estadounidense y una guerrillera.

Para Pérez-Reverte, “la presencia de una mujer en la vida de un hombre le hace progresar muchísimo”.

“Sin la presencia de la mujer, sin la mirada de la mujer, el hombre nunca da los pasos completos”, sostuvo.

Se considera un escritor “honrado” porque no trata de congraciarse con el mundo que ve ahora, sino contar el que ha visto en sus cerca de 71 años. Ante esto, reconoció, tiene muy acusado “el sentido del desastre”.

Pérez-Reverte, con más de 20 millones de lectores en el mundo, actualmente se encuentra a la mitad de su siguiente novela.

“Un novelista como yo va por la vida recogiendo historias y echándolas en el zurrón”, manifestó el autor, que advierte que los escritores que dejan “de mirar” están muertos.

La novela ya se encuentra en librerías de España y Latinoamerica.