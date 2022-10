Comparte el origen de sus murales

El origen de algunos murales del artista Víctor Argáez está en la exposición “Cómo nace un personaje”, que será inaugurada hoy jueves, a las 11:30 horas, en el vestíbulo del teatro “Felipe Carrillo Puerto” de la Uady.

El pintor muestra bocetos y dibujos que suman 45 obras a lápiz, varias de las cuales se transformaron en murales, como el de la Facultad de Contaduría y Administración de la Uady y del Instituto Tecnológico de Mérida.

La exposición forma parte de las actividades de los 100 años de la Uady.

“En la pintura, antes de llegar al color tenemos que entender y saber descubrir las posibilidades de la línea”, dijo. “El maestro Fernando (Castro Pacheco) lo decía. Si no hay estructura no hay forma”.

“Todos los grades (muralistas), como José Clemente Orozco lo decía igual: denme un lápiz y un papel y les demuestro que soy un artista”.

El mural “es un mensaje que va dirigido a una sociedad para que quiebre el pensamiento muchas veces disoluto que tiene en la vida”.

“El arte nos sirve como un ancla para la velocidad en que vivimos en este tiempo, en el que nos perdemos en las marañas de la tecnología, de la desesperación de la enfermedad, de la falta de logros”.

“Hace 20 años, cuando se me presentó la oportunidad de decorar el Centro Cultural Carlos Acereto, que fue mi primera pieza de más de 120 metros cuadrados, no hubo bocetos porque no había la experiencia ni la investigación, había nada más la emoción, y la emoción a veces traiciona a uno”.

Argáez precisó que los trabajos que se exponen son bocetos de trabajos para Sucilá, la Unid, Facultad de Contaduría y Administración, Tecnológico de Mérida, UTM y Acanceh, al igual que figuras humanas que no tienen que ver con murales.

Compartió que hay que saber qué quiere el solicitante y estar al pendiente de las noticias para que el mural que se realice esté adaptado a los tiempos actuales.

Añadió que nunca va a materializarse el boceto inicial, que es una primera cita con la forma, “el verdadero mural se va creando con el latido del artista, con el de la escuela y la supervisión y la crítica de algunos”.

Compartió que al mural de Contaduría una persona le lanzó tres botellas de pintura y a él no le dio coraje, sino enorme satisfacción porque lo aprovechó para hacer quebrantos de color.

“De ningún modo fui ofendido”.

Argáez dijo que el mural más grande que ha hecho está en el teatro “Carlos Acereto”; mide unos 150 metros cuadrados y lo realizó hace más de 20 años.

“Si algo tiene mi pintura es que yo me rijo por los colores: empiezo aplicando colores y éstos me dan la magia de los personajes”, apuntó.

Aseguró que en su obra ay influencia de David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera.

La exposición estará abierta hasta el domingo 30, de lunes a viernes de 9 a.m. a 6 p.m.— Claudia Sierra Medina