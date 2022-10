Matthew Wendel evoca su vida con la familia Bush

WASHINGTON (EFE).— Lejos de la pomposidad de la Casa Blanca, cuando George W. y Laura Bush, pareja presidencial estadounidense de 2001 a 2009, se alojaban en su rancho de Crawford (Texas) y en Campo David apostaban por comida casera, cuyo cocinero recopila ahora en un libro de recetas.

“Recipes from the President’s Ranch. Food People Like to Eat” es tanto un recetario como una memoria del tiempo que Matthew Wendel pasó con los Bush cuando llegaron a la Casa Blanca y, antes, cuando el exmandatario republicano fue gobernador de Texas.

En total fueron 14 años que dieron al cocinero acceso en un ambiente relajado a líderes del mundo, desde reyes como Juan Carlos I y Sofía de España hasta primeros ministros británicos, entre ellos Tony Blair, quien fue con sus hijos pequeños.

El menú se componía de enchiladas, pollo frito, gazpacho y hamburguesa con queso, un clásico que gustaba a invitados de todas las nacionalidades y en todas ocasiones, desde Acción de Gracias hasta tardes tranquilas al margen del protocolo.

“No crecieron comiendo comida glamurosa, sino comida como cualquier otra persona, y ésa era la que les resultaba reconfortante. Platos sencillos, sabrosos y frescos. Eso es lo que intentaba hacer”, cuenta Wendel.

Él, sexto de nueve hermanos y nativo de Danbury, un pueblo de Texas, no estudió cocina, pero su madre lo acercó desde pequeño a los fogones: “Nos enseñó a cocinar porque decía que nunca pasaríamos hambre ni estaríamos sin trabajo si sabíamos hacerlo”.

Su buen hacer en la empresa de banquetes contratada en casa del entonces gobernador le hizo ganarse la confianza de los Bush y cuando éste fue electo presidente en noviembre de 2000 decidió llevarlo a Washington, aunque en la Casa Blanca no ejercía de chef, sino que estaba al frente solo de las comidas en el retiro presidencial de Campo David y en el familiar de Crawford.

El plato favorito de George W. Bush, recuerda, era “el postre”: “Solía ir a la cocina y decir ‘¿Qué hay de postre?’ Nunca preguntaba por la cena. Siempre digo que comía muy rápido para llegar rápido al postre”.

No había ningún ingrediente prohibido. A George Bush padre, presidente de 1989 a 1993, no le gustaba el brócoli, pero con el hijo y su familia no había restricciones. “Vigilaba su dieta, pero también entrenaba mucho. Al principio corría y después empezó a ir en bici. La tomaba cada día, salía a cortar madera... Siempre estaba activo. Yo intentaba cocinar lo más saludable posible, pero ¿cómo puedes hacer una hamburguesa con queso saludable?, ¿qué sentido tiene?”, declara.

En el libro no faltan los rollitos de canela, una versión adaptada de la receta que hacía su madre; las galletas de chocolate, de las que siempre había recién horneadas, y el pastel de durazno, cuya elaboración le enseñó Laura Bush y lleva solamente esa fruta, azúcar, huevos, nata y hojaldre.

La exprimera dama cuidaba todos los detalles, asegura Wendel, y en las comidas con invitados ilustres incluía en la mesa algún regalo que el comensal les hubiera hecho, ya fuera un jarrón o una fuente.

La diplomacia también se ejercía a través de la comida. “Prácticamente ningún líder internacional tiene reuniones en las que no haya comida involucrada. A todo el mundo le gusta comer y cierta comida te lleva a la infancia o te hace tomar algo que no has comido en años. Estrechas lazos y haces amistades en torno a la comida”.

El cocinero, que no chef, según precisa en su libro, ejerce ahora como gerente general de Blair House, la residencia oficial en Washington para los invitados de la Presidencia.

“Me guardo mis opiniones políticas para mí. Y especialmente aquí en la Blair House estoy para servir al presidente, independientemente de quien sea, demócrata o republicano”, subraya Wendel, quien se define como no partidista y asegura que con sus trabajos le ha tocado “la lotería de la vida”.