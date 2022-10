Exalumnos de la Ibero reciben los Henequenes 2022

Hacía ya dos años que no se entregaba el galardón Henequenes Ibero Yucatán, un reconocimiento especial que otorgan exalumnos de esta institución de educación superior de la congregación de jesuitas radicados en Yucatán, para distinguir a aquéllos que ennoblecen el espíritu de esta casa de estudios con su labor altruista, caritativa, humanista y profesional en el quehacer cotidiano.

Anteanoche se retomó la costumbre en la Casa de España en la colonia Itzimná con la quinta entrega de Henequenes Ibero Yucatán, en la que se condecoró a Carlos Enrique Cervera Ortiz, Francisco Javier Otero Rejón, María Teresa Castillo Burguete y Alfonso Gasque Casares (q.e.p.d.).

Javier Renán García Maldonado, integrante de la directiva de la agrupación de egresados de la Ibero en el Estado, recordó que estos premios son otorgados en reconocimiento al desempeño profesional de los egresados de la institución que radican en Yucatán.

La ceremonia fue especial, pues estuvo suspendida dos años debido a la pandemia. Nuevamente el abrazo, las manos que se estrechan, el saludo amable, la charla amena y el brindis fueron la tónica de la velada, que estuvo complementada con la actuación de un grupo de danza que presentó estampas yucatecas.

El momento más emotivo del evento fue cuando Verónica Trava Díaz recibió, de manos de Xavier Abreu Sierra, el galardón que de manera póstuma se entregó a su esposo Alfonso Gasque Casares, quien fue un presidente muy querido de Fundación Alborada.

Desde hace 30 años la institución busca la prevención del delito a través de oportunidades en dos centros en los que cada año se trabaja con 2,500 niños, jóvenes y adultos del sur de Mérida, brindándoles oportunidades de desarrollo en los ámbitos laboral, académico, cultural, deportivo y espiritual.

Según se informó, Gasque Casares fue muy querido por los padres salesianos y la comunidad de Alborada, un presidente atento y sensible a las necesidades de los que lo rodeaban. Adoptó e hizo parte de su vida el carisma salesiano, el cual se basa en la santidad como una alegría profunda en lo cotidiano. “Alfonso estaba tan enamorado de Alborada que siempre buscaba la manera de sumar a más personas para apoyar”, se dijo.

El segundo galardón de la noche fue para Carlos Enrique Cervera Ortiz, quien se graduó de bachiller en la Escuela Modelo y estudió Relaciones Industriales en la Universidad Iberoamericana, egresado de la generación 1968-1973. Trabajó en Industrias HF como jefe de Crédito y Cobranzas y posteriormente en el despacho Casas Alatriste, en el puesto de consejero Jr., hasta obtener su título como profesional.

Posteriormente cursó un diplomado de LUTC (Life Underwriting Training Council) como asesor patrimonial.

Fue consejero de la Cámara de Comercio de Mérida, tesorero de la Cámara de Industria y Transformación por tres períodos y participó como socio fundador del Club Rotario Mérida Montejo, de donde fue presidente por dos años. Actualmente es miembro activo del Consejo 13963 de Caballeros de Colón, donde fue Gran Caballero por dos períodos y tesorero por siete años consecutivos.

Le entregó el galardón la maestra Ana Laviada Hernández, directora de la Preparatoria Ibero.

Francisco Javier Otero Rejón recibió de manos de Beatriz Arce Casares de Correa, directora del Centro Loyola de Mérida, el premio al cual se hizo merecedor por sus estudios superiores en Filosofía, dos años de Periodismo, dos de Derecho, la maestría en Ciencias Sociales en la Escuela Normal Superior de Yucatán, la maestría en Filosofía en la Universidad Anáhuac Mayab y el doctorado en Gestión Educativa por la misma casa de estudios.

Su experiencia profesional incluye haber sido profesor de tiempo completo en el Instituto Tecnológico de Mérida, profesor fundador de la Universidad Anáhuac Mayab (de la que se jubiló siendo director de Humanidades), y profesor de contrato durante quince años en la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady). También fue profesor de Literatura y Filosofía en las preparatorias del Centro Universitario Montejo y del Colegio Mérida y en el Seminario Conciliar de Mérida.

Fue integrante del primer Consejo de Cronistas de la Ciudad de Mérida; compilador de la Antología de Premios Literarios del Instituto de Cultura de Yucatán; socio fundador del Centro Yucateco de Escritores;mantenedor de los Juegos Florales de Mérida en 1992, y colaborador de la Enciclopedia “Yucatán en el tiempo”. Ha impartido conferencias en diferentes escenarios, especialmente políticos y religiosos.

Su obra literaria premiada y publicada incluye “Siete poetas, poesía joven de Yucatán: El discípulo amado y otras historias” (categoría de cuento), “Un camino a ningún lado” (novela) y “El examen” (novela). También aparece en “La voz ante el espejo”, antología general de poetas yucatecos compilada por Rubén Reyes Ramírez, y en “Un regalo excepcional”, antología literaria publicada por Roger Patrón Luján.

Actualmente preparan la publicación de su novela “Decúbito prono, historias del mal escritor”.

El último galardón de la velada, el cual entregó el sacerdote jesuita Eugenio Gómez Díaz-Barriga, fue para María Teresa Castillo Burguete, originaria de Cintalapa, Chiapas.

Es licenciada en Sociología por la Universidad de Chiapas, maestra en Desarrollo Rural por la Universidad Metropolitana-Unidad Xochimilco y doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana.

Es investigadora titular y docente en el Departamento de Ecología Humana de la Unidad Mérida del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), e integrante del Sistema Nacional de Investigadores.

Sus líneas de investigación versan sobre relaciones de género, procesos comunitarios participativos y desarrollo rural, percepción y manejo de recursos naturales en ejidos costeros, ambiente construido y diálogo de saberes.

Publica los resultados de sus investigaciones en revistas y capítulos de libros especializados, destacando sus trabajos sobre investigación-acción participativa en las ediciones de The SAGE Handbook of Action Research (2001, 2008 y 2015). Coeditó el libro bilingüe “Cooking with Action Research. Cocinando la Investigación Acción” (2019) con Hilary Bradbury y Kamil Gerónimo en la plataforma Action Research Plus.

Tiene trabajos recientes, en coautoría, en el libro “Culture, Environment and Health in the Yucatan Peninsula. A Human Ecology Perspective”, publicado en 2020 por la editorial Springer, y en el libro bilingüe maya español editado por la Uady en 2021 “Amarrando los saberes: Resiliencia en el habitar la casa y el territorio maya”. Su capítulo se titula “Aprender sobre el deber y el hacer. El ambiente construido social y físico de las fiestas patronales”.

Ha dirigido 24 tesis de posgrado y licenciatura, ocho más están en proceso.— Emanuel Rincón Becerra