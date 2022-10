Los museos y la educación, tema de conferencia

Una relación fracturada entre el “matrimonio” formado por los museos y la educación es lo que ha permeado a lo largo de muchos años. Pero es posible salvar a la pareja aplicando lo que se conoce como interpretación temática, que busca mejorar la experiencia de visita de quienes acuden a los museos, y promover la apreciación y el cuidado del patrimonio, entre otros aspectos.

Así lo expresó Manuel Gándara Vázquez, quien tiene un posgrado en estudios y prácticas museales por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” del INAH.

El doctor Gándara ofreció ayer la conferencia “La escuela y el museo: reconstruyendo un viejo romance”, en el marco de la inauguración del Festival de Museos 2022 “Conocimiento, experiencias y descubrimiento: Más allá de la mediación”, que concluye hoy viernes.

El ponente habló de los museos y la educación como un matrimonio con una luna de miel corta, ya que recordó que el museo nació con una vocación educativa, pero pronto eso cambió.

Indicó que a finales del siglo XIX se llevaba a los obreros a los museos, pues se tenía la intención de “masificar la educación” por medio de estos espacios.

No obstante, hubo quienes consideraron que esto no era correcto y acordaron crear el área de servicios educativos en los recintos artísticos para hacer una separación y “los mandaron al sótano”.

Apuntó que hay quienes ven los museos con carácter de contemplación, solo para mostrar las colecciones disponibles, y otros los ven como sitios de aprendizaje, que pueden ser interactivos.

Señaló que del lado de los museos tradicionales se tenía una postura de poca consideración con sus públicos, como si dijeran “no nos vamos a rebajar a su nivel” e, incluso, una experta en Grenoble dijo en 1971 que los museos debían desaparecer.

Eso fue lo que llevó a lo que se nombró en 1972 como “nueva museología” y, años más tarde, como la “museología crítica”.

Gándara consideró que del lado de la escuela tradicional también se cometieron errores, pues una maestra típica mandaba a sus alumnos a copiar todo el cedulario de las exposiciones o a resolver un cuestionario de setenta preguntas sobre el contenido de una exhibición.

“¿Qué se puede hacer para cambiar eso en los tiempos actuales? Sacarle jugo a la interacción lúdica de los equipamientos y simulaciones digitales, y plantear preguntas disparadoras”.

Detalló que, en lugar de mandar a los alumnos a contestar un cuestionario, lo ideal es que el maestro plantee una serie de preguntas que despierten interés en los jóvenes, a manera de enigma, para encontrar las respuestas en el museo.

El experto resaltó que los museos deben recuperar la misión educativa.

Conservación

Gándara habló también de la interpretación y conservación del patrimonio, y en ese sentido recordó las palabras del periodista Freeman Tilden: “Solo se conserva lo que se aprecia, y solo se aprecia lo que se entiende”.

En ese sentido, apuntó que es necesario interpretar o traducir el lenguaje del especialista a uno que el público entienda y disfrute.

Agregó que también hay que proporcionar antecedentes y contexto, lograr la relevancia en lo que se comunica, y tomar en cuenta que la interpretación no solo es información, sino provocar para que el público genere sus propias conexiones con el patrimonio.

Cuatro cualidades

Sobre la interpretación temática, que, según dijo, puede ser una de las formas para salvar la relación entre el museo y la educación, recordó que tiene cuatro cualidades: un tema o mensaje central; está organizada y es fácil de seguir y procesar; es relevante y a la vez significativa y personal, y es mentalmente amena.

Destacó que si no hay un tema o idea central no es interpretación temática, y remató diciendo que el aprecio y el compromiso con una exposición no dependen de cuántos datos sepa el público.— Iris Ceballos Alvarado