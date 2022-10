Tamara Falcó encontró una ruta para llegar a Dios

MADRID.— Tamara Falcó, marquesa de Griñón, será la encargada de dar el pregón del Domingo Mundial de las Misiones (Domund) en España el miércoles 19 y lo hará “gratuitamente y por cariño a la misión”, según afirma el director de Obras Misionales Pontificias, el padre José María Calderón.

El acto tendrá lugar en la colegiata de San Isidro en Madrid, con motivo del 400o. aniversario de la canonización del patrono de los habitantes de la capital española, San Isidro Labrador.

Las OMP aclararon que la participación de la aristócrata estaba acordada desde hace meses, dado el revuelo social generado a raíz de la ruptura de la marquesa con Íñigo Onieva, a quien había presentado semanas atrás como su prometido.

La agencia ACI Prensa recuerda que la hija de Isabel Preysler y el empresario Carlos Falcó, fallecido en 2020, vivió un gran vacío existencial antes de su conversión hace una década.

La separación de sus padres le afectó en muchos aspectos, entre ellos la fe. Nadie se ocupó entonces de cultivar su espiritualidad.

Su reencuentro con Dios se produjo de un modo particular. Corría el verano de 2011 cuando su padre le informó que se separaría por tercera ocasión y quería que Tamara lo acompañese ese tiempo en el campo.

Ella decidió comprar lecturas para el verano y al entrar en una librería el único ejemplar que le despertó curiosidad fue una Biblia que tenía una palmera en la portada. El nombre Tamara significa palmera en hebreo. Eso llamó su atención. Y aunque le pareció un ejemplar costoso —27 dólares— finalmente lo compró.

Empezó por la primera página y siguió y siguió, horas y horas. Estaba casi “avergonzada”, dijo en alguna ocasión. Tanto que se encerraba a leer en su cuarto y su padre tuvo que preguntarle preocupado qué le sucedía.

Recorrido espiritual

El recorrido espiritual desde entonces de Tamara Falcó ha sido muy católico, en el sentido de que ha recibido ayuda, formación y orientación de personas de diferentes movimientos y estilos pastorales: carismáticos, neocatecumenales y del Opus Dei. Ha peregrinado al santuario de Medjugorje y caminado en el Retiro de Emaús.

En 2013 Tamara Falcó tuvo una experiencia misionera en Mozambique, donde visitó un orfanato.

Por otro lado, en su participación, el sábado 1, en el XIV Congreso Mundial de las Familias en Ciudad de México, Tamara Falcó admitió que vivía un “despertar horroroso” ante la ruptura con su prometido, aunque “no siento odio hacia él (Íñigo) ni aberración, me da pena”.

“Ha sido un despertar espantoso, pero al mismo tiempo pienso en el perdón, pienso en la importancia del perdón”, según le cita el sitio de la revista “¡Hola!”.

“No lo entiendo, no me cabe por la cabeza lo que ha sucedido, pero creo que también él y todos los que están perdidos en las sombras merecen conocer la verdad y el amor de Dios”.

Aseguró que cree en el perdón, algo en lo que “tengo que trabajar”.

Sin embargo, afirmó que por Iñigo Onieva “no siento odio hacia él ni aberración, me da pena que con todas las cosas maravillosas que hay en la vida, considere que ésas son las cosas por las que vive, eso sí que me da pena”.

Reconoció que vive “una mezcla de sensaciones” y que no deja de pensar en la oración a la Virgen que hizo en su pasado viaje a Maggiore, en Italia: “Rogué muy fuerte que, si mi novio de aquel entonces era para mí, que se realizara, que llegáramos al matrimonio y que, si no, que por favor lo apartara”.

Tras el disgusto al conocer la noticia de la infidelidad abrió los ojos: “Cuando empecé a mirar hacia atrás, había muchas llamadas de atención, que iban más allá de la infidelidad”.

“Estaba muy ilusionada con que, aunque no fuera evidente, el proyecto de Dios estaba ahí. Claro, todo eso cambió radicalmente, ya no cuando salen las imágenes de mi novio en aquel entonces siendo infiel, no solamente eso, se cayeron muchas más cosas, fue un dominó”.