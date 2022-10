Tribulaciones de médico y poeta

“La poesía nos sirve para ver cómo somos dentro del mundo”, expresa el escritor Álvaro Chanona Yza, quien hoy al mediodía fungirá como invitado del programa “Voz viva. Lectura en boca de sus autores” del Ayuntamiento.

El evento se llevará al cabo a las 12 i.m. en el Centro Cultural José Martí. Chanona leerá algunos poemas de su más reciente libro “Tribulaciones de un fariseo”.

“El poema (que da nombre al libro) habla de mi encuentro, mi desencuentro, mi desánimo, mi angustia, mi incertidumbre a partir de que me diagnostican cáncer y que durante 30 meses estoy esperando la oportunidad de ser operado. Toda esa angustia, toda esa desesperación que le produce a uno tener cáncer me llevó a escribir ese poema”, dice.

El libro contiene los poemas capitulares “Los muros cansados de Alepo”, “Shoah” y “Singladura”. En el primero le da voz a los niños de la guerra de Siria y presenta, además, imágenes de la tragedia en Medio Oriente.

En “Shoah”, que es la voz hebrea para referirse al Holocausto, Chanona Yza habla de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron contra los judíos en la Segunda Guerra Mundial.

En “Singladura”, que escribió cuando era oficial de la Marina Armada de México, recrea el viaje de las ballenas desde el Mar de Bering hasta la laguna Ojo de Liebre en Baja California.

“De alguna manera le estoy dando voces a aquéllos que quizá no se pudieron expresar o que permanecen en el anonimato, en el silencio, pero que necesitan ser redescubiertas para que no olvidemos esos crímenes de lesa humanidad que se han cometido contra la sociedad”, dice el autor, luego de señalar que la poesía no solo está volcada a la belleza, el amor, el erotismo, el dolor, el sueño o la muerte.

“La poesía nos llama a pensar, nos llama a sacudir la cabeza contra la anarquía, contra los tiranos, contra la desigualdad, contra la injusticia. Nos hace no darle la espalda a la inequidad, a la desventura del otro. La poesía también nos ayuda a hacer eco del grito desesperado de las minorías”.

Agrega que la poesía cuestiona todo y por eso a veces es subversiva, “lo que la convierte en un acto desenfrenado de legítima defensa ¿contra qué? contra ese lenguaje cotidiano, monótono, repetitivo, que lo corrompe todo”.— Jorge Iván Canul Ek