Agresión en galería a cuadro de Toulouse-Lautrec

BERLÍN (AP).— Una persona arrojó sangre falsa a un cuadro de Henri de Toulouse-Lautrec exhibido en un museo de Berlín, un acto que recordó las recientes protestas de activistas ecológicos, aunque al parecer no estaba relacionado con ellas, informaron ayer autoridades.

La persona lanzó el domingo pintura roja a “El payaso”, que se expone en la Alte Nationalgalerie de Berlín, y luego adhirió una de sus manos con pegamento a la pared, precisó la autoridad de museos alemana.

La policía detuvo al individuo. La agencia añadió que el sospechoso repartía panfletos antes del incidente, aunque no reveló su contenido. No se pudo detectar de inmediato daño alguno al cuadro ni al marco, que estaban siendo examinados en el taller de la institución.

La dirección de la Fundación Cultural Prusiana, que supervisa a la autoridad de museos, se manifestó “asombrada por este ataque insensato contra el arte, que en este caso al parecer no puede ser atribuido a grupo alguno activo en el campo de la política climática”, según le citó un reporte de la agencia de noticias DPA.

El incidente ocurre después de otros parecidos perpetrados por el grupo Uprising of the Last Generation (“Alzamiento de la Última Generación”), que ha bloqueado calles y ha tirado puré de papas contra un cuadro de Claude Monet en un museo en Potsdam, en las afueras de Berlín.

Anteayer, dos activistas ambientalistas se adhirieron con pegamento al esqueleto de un dinosaurio en el Museo de Historia Natural de Berlín, Alemania.

Impiden daño a obra de arte de Vincent van Gogh

El Museo de Orsay de París consiguió abortar el pasado jueves la acción de una supuesta activista ecologista contra al menos un cuadro de Vincent van Gogh, confirmó ayer una portavoz de la pinacoteca.

La activista tenía intención de lanzar sopa contra un autorretrato de Van Gogh en Saint Rémy, explicó la vocera, días después de los ataques que tuvieron lugar en galerías Inglaterra, Alemania y Países Bajos, donde manifestantes por la defensa del medio ambiente lanzaron sopas y puré de papas a varias obras de arte.

Según “Le Parisien”, la mujer quería además pegarse la cara a otro de los cuadros, como hizo un activista con “La joven de la perla” en el Mauritshuis de La Haya ese mismo jueves, pero fue detenida cuando se quitó el suéter para que quedara a la vista el mensaje de su camiseta: Just Stop Oil.

Iba acompañada de otras personas equipadas con cámaras que pretendían grabarlo todo para difundir.

El dispositivo preventivo que se puso en marcha ante la proliferación de este tipo de operaciones, en el que está involucrada también la policía, le impidió acercarse al lienzo de Van Gogh.

Después se dirigió hacia uno de Paul Gauguin con una botella en la mano, pero fue detenida igualmente por una agente de seguridad, mientras la policía estaba lista para intervenir en caso de que la activista hubiera logrado su objetivo. La mujer no fue arrestada pero el Museo de Orsay interpuso una denuncia por intento de degradación voluntario.

Otros museos nacionales franceses, como el Louvre, no han querido hacer comentarios sobre el dispositivo de seguridad desplegado en las últimas semanas para afrontar la amenaza, ya que en general son las obras más valiosas las que están protegidas con cristal.