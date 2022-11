Margarita Diaz Rubio: El origen real de la canción “La Llorona”

La música es el amor en busca de palabras —Sidney Lanier (escritor estadounidense, 1842-1881)

Encontré un texto escrito por el profesor Samuel Cervantes Arriola, director de la escuela primaria Cuauhtémoc del Real del Oro de Hidalgo, sobre la famosa canción “La Llorona”.

Samuel enfatiza que no es verdad la interpretación de la famosa copla mencionada que dice que la mujer sollozaba debido al arrepentimiento de haber ahogado a sus hijos en el río; al contrario: la verdadera historia es de amor.

La Llorona, que se ha vuelto una leyenda, es una canción escrita en la comunidad zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca; cuenta la historia de un joven de ese lugar que fue a una fiesta en la comunidad de Juchitán y allí vio a una hermosa chica que salía de la iglesia vistiendo un bello huipil. Se enamoró de ella. Se esforzó en la conquista y logró casarse. Fueron felices pero al poco tiempo los vientos de la Revolución soplaron en Oaxaca. Antes de irse a la guerra, el marido le dijo a su amada que el cielo competía con su sonrisa pero que la guerra lo estaba llamando porque la paz del país había sido robada, pero que nunca dejaría de amarla.

En la despedida la esposa lloraba y lloraba pensando que no volvería a ver a su marido y, entonces, él la llamó: mi “llorona”. El hombre nunca volvió, pero al morir dejó una carta para su amada que dice, más o menos, así:

“Salías del templo un día llorona, cuando al pasar yo te vi. Hermoso huipil llevabas que la Virgen te creí. En el cielo nace el Sol, mi llorona, y en el mar nace la Luna y en mi corazón nace, llorona, quererte. ¡Ay de mi llorona, llorona, tú eres mi Xhunca. No creas que te canto, llorona, tengo el corazón alegre, pero también de dolor se canta llorona, cuando llorar no se puede...”.

Ella lloraba todo el tiempo y nunca volvió a casarse. El bebé de ellos nació una semana después de la noticia de la muerte. El día 30 de octubre de cada año la esposa preparaba una comida para ellos tres: dos en la tierra de los vivos y un esposo en el reino de los muertos. El tiempo pasó y la historia fue escrita como una canción folclórica local y ha sobrevivido todo este tiempo. La canción, que es una de las más emblemáticas de la cultura mexicana, ha sido traducida a varios idiomas. Y ha sido interpretada por varios cantantes como Raphael, Alejandra Robles y, desde luego, Chavela Vargas.

A través de los años el origen de la canción tiene dos historias completamente distintas y me cuestiono sobre cuál de las dos me gusta más. Definitivamente el lado romántico. Me niego a pensar que algo tan bello tenga como origen el que una madre ahogue a sus hijos en el río.

Presidenta del Patronato Pro Historia Peninsular de Yucatán.