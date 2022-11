Más fuereña que “yuca”; conferencia sobre literatura huach con Adrián Curiel

Ni subversiva ni irreverente, mucho menos crítica o pretenciosa, simplemente diferente y propositiva, una manera distinta de narrativa desde la perspectiva de los no nacidos en Yucatán y que residen en esta tierra, de ésos a los que con frecuencia les preguntamos: “¿Usted no es de aquí, verdad?”.

La literatura huach encuentra en el terruño que acoge a sus autores inspiración y temática para proponer al lector su particular visión desde una óptica más “fuereña” que “yuca” de la cotidianidad de una entidad cada vez más abierta a la pluralidad, pero que conserva mucho de su identidad.

De eso tratará la conferencia magistral “Literatura huach”, que el doctor Adrián Curiel Rivera, director del Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales (Cephcis) de la Universidad Nacional Autónoma de México, dictará el próximo miércoles 16.

La ponencia comenzará a las 10 de la mañana en la sede de Cephcis en el antiguo Sanatorio “Rendón Peniche”, frente al Museo de los Ferrocarriles, en el marco de la jornada inaugural del VIII Coloquio UNAM en la Península “Visiones e imágenes en torno a la Península de Yucatán: Representaciones, prácticas y discursos sobre y desde la región”.

El encuentro llegará a su fin el viernes 18.

Originario de Ciudad de México, el doctor Adrián Curiel lleva ya varios años avecindado en Mérida. Su vena creativa está influenciada por su particular percepción de un terruño ajeno a él, pero al que ha sabido arraigarse y en el que no pocas veces le han preguntado “¿usted no es de aquí, verdad?”.

Un “huach” es todo aquél que no nació en Yucatán y viene de otra parte de la República. Más puntualmente se dice de los que llegan de la capital del país. Equivale a lo que se conoce en otras partes como chilango.

Para el doctor Curiel el distintivo de huach puede interpretarse como algo peyorativo o como algo humorístico, depende de la percepción de cada persona. Para él, huach es una forma humorística, divertida de distinguir a los fuereños, a aquéllos que vienen de Ciudad de México.

También existen variantes de esta denominación, como los yuca-huaches, yucatecos que han vivido mucho tiempo fuera de Yucatán.

Autor de novelas de ficción como “Blanco trópico”, “Paraíso en casa”, “Día franco” y “Amores veganos”, el doctor Curiel abrirá con su ponencia las actividades del citado coloquio.

No es una crítica

A decir del entrevistado, la narrativa de los autores huaches radicados en Yucatán de alguna forma desmitifica la percepción generalizada en México sobre esta entidad como una tierra tropical pacífica, apacible, de hamacas de acompasado vaivén, bebida refrescante a la sombra de un árbol y un trío cantando “Peregrina”.

Se aterriza en un Yucatán cotidiano, inmerso en la dinámica del día a día, con sus problemáticas y sus bondades de toda índole. Se le ve no con el ojo deslumbrado del turista que llega por vez primera a la entidad, sino de aquél que se ha instalado en su compleja cotidianidad y es parte ya de la misma.

“No se trata de una crítica, solo de una forma distinta de percibir la realidad y lo concreto; le quitamos el enfoque romántico que muchas veces se tiene de esta región y tratamos temas que son muy propios de la entidad y que los fuereños percibimos y compartimos de forma particular”, señala.

El coloquio de la UNAM, organizado por el Cephcis, está abierto al público en general. La entrada el libre.— Emanuel Rincón Becerra