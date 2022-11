Muestra Nacional de Teatro incluye “Ciudad Pax”

Desmitificar la idea de Mérida como ciudad pacífica es uno de los fines del proyecto escénico digital “Ciudad Pax”, con el que El Sótano Colectivo Escénico participa en la cuadragésima segunda Muestra Nacional de Teatro, que se lleva al cabo en Torreón, Coahuila.

Dirigida por Alejo Medina Elizalde, “Ciudad Pax” se presentará este lunes 14 y martes 15 en el museo Arozena en formato híbrido.

“Me pone muy contento que el proyecto haya sido seleccionado para la muestra, pues de alguna manera hace visible a la ciudad, y que las personas de otros lugares puedan reflexionar con lo que estamos viviendo”, dice Alejo Medina, en entrevista con el Diario junto a Bryant Caballero y Valeria España.

Agrega que la Muestra Nacional de Teatro es una plataforma que ayuda a conocer lo que está sucediendo en el país a través del teatro. “El teatro, a fin de cuentas, refleja lo que está pasando en la sociedad”.

La idea de hacer “Ciudad Pax”, dice Alejo, surgió en la Muestra Nacional de Teatro de 2019, luego de ver un trabajo de Rubén Ortiz. “Dijimos que sería buena idea abordar un trabajo similar en Mérida, a partir de la idea de la paz, que es algo que nos daba vueltas”, señala Alejo, tras recordar que no había pasado mucho tiempo de la Cumbre Internacional de la Paz.

“Ciudad Pax” primero fue un laboratorio que fue seleccionado por el Fondo Municipal para las Artes Escénicas y la Música del Ayuntamiento de Mérida.

Con la llegada de la pandemia, “Ciudad Pax” se volvió virtual y se trasladó a la plataforma Gather, como si fuera una especie de videojuego en el que las personas pueden visitar desde un mapa virtual los sitios que dan idea de los sucesos o momentos históricos de Mérida, por ejemplo, el monumento intervenido en el “remate” de Paseo de Montejo.

Sí hay violencia

Alejo Medina recalca que con “Ciudad Pax” buscan desmitificar un poco la idea de Mérida como ciudad de la paz, no porque no quieran reconocer que sí hay seguridad, sino porque detrás de ese nombramiento se invisibilizan violencias.

“Creemos que llamarnos ‘Ciudad de la Paz’ hace, de alguna manera, que se invisibilice una serie de violencias que están de manera sistemática, que son endémicas, que tienen que ver con la discriminación, el racismo, la homofobia, la transfobia, la desigualdad social, la desigualdad de clases…”.

Alejo agrega que la capital yucateca es mucho más diversa que la repetida frase: “Mérida, la mejor ciudad para vivir”.

“Nos acostumbramos a crear historias únicas y al final esas historias dominan y hacen que no creamos en otras historias”.

Valeria, por su parte, dice que con “Ciudad Pax” no es que no se reconozca que la ciudad tenga características que permitan a las personas sentirse seguras, sino que más bien se invita a reflexionar, por ejemplo, en qué significa la paz para uno mismo o si existe o no la paz.

“Ciudad Pax” puede visitarse las 24 horas los siete días de la semana, pues, además del recorrido virtual, que de manera continua llevaría unas cuatro horas, se incluyen vídeos, fotografías y hasta se puede intervenir algunas piezas.

En el proyecto también participan Andrea Lorenzana, Luz González y Nany Guerrerx.— IVÁN CANUL EK